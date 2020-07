Rolin Peña lo confiesa: ¿Por qué se lanza como alcalde para San Pedro Sula? ¿Por qué eligió a "Papi a la orden"?

Rolando Peña es un dirigente deportivo, más conocido como “Rolin”. Es vicepresidente deportivo del Marathón y ha sorprendido al lanzar su candidatura a la Alcaldía de San Pedro Sula.

Rolin ha sido uno de los pilares del club verdolaga en el andar futbolístico. Desde finales del milenio pasado llegó a la dirección deportiva del Monstruo. Han pasado varios presidentes y él ha continuado luchando incansablemente por ver triunfar a su equipo

En esta extensa charla, Rolin nos cuenta por qué la decisión de buscar un puesto político cuando ha sido una persona que se ha mantenido dentro del fútbol. Revela que siente que los sampedranos necesitan una ruta donde la salud y la economía de cada hogar tenga una mejoría.

¿Cómo nace la idea de lanzarse a la candidatura por la Alcaldía de San Pedro Sula?

Esto nace luego de conversar con un grupo de amigos algún tiempo atrás, con un comité exploratorio donde comenzamos a valorar el nivel de aceptación que tengo con la gente, con el pueblo, con la gente en todos los sectores de la ciudad y basado en eso hemos dado un paso al frente. Sentimos que con nuestra humildad, sencillez y trabajo, podemos aportar algo a la ciudad que tanto amamos.

¿Qué le han dicho sus asesores al lanzar una candidatura en estos momentos?

Primero que esto no es fácil, hay que pedir la dirección de Dios en todo momento, luego tener el apoyo de la familia y por sobre todas las cosas, valorar con qué candidato presidencial uno se puede ligar. Es por eso que hemos emprendido esta acción social para poder buscar mejoras en la la gente que sufre día con día, que no tiene lo suficiente para llevarle el alimento a sus familias. Esos son los argumentos para comenzar a trabajar, aquí hay dos temas importantes para iniciar, que es la salud y la economía de los hogares que son pilares fundamentales para formar nuestra juventud. Ellos están siendo golpeados fuertemente en estos momentos. Creemos que con la fe puesta en Dios podemos aportarle bastante a la ciudad que mueve el país.

¿Será candidato del Partido Nacional y del movimiento de Nasry Asfura, el popular Papi a la Orden, es así?

Lo que le puedo decir es que me ha llamado la atención los valores que transmite “Papi a la Orden”, es un hombre con una sensibilidad humana, sencillo, de corazón noble, un hombre de trabajo, no tanto de medios de comunicación, sino que de esfuerzo diario. Es aquella persona que lo que hace la mano derecha no lo debe saber la mano izquierda y es por eso que me inclino a esos principios que él representa. Por eso he dado este paso al frente, ya que es un hombre que ha trabajado mucho por el pueblo capitalino, ha hecho muchas cosas buenas en Tegucigalpa, de hecho la transformó en 6 años. Esa vocación de servicio que tiene “Papi” es lo que más me motivó a participar. El no es un político convencional.

El directivo Rolin Peña, es candidato a la Alcaldía de San Pedro Sula y expresa que busca ser Alcalde para ayudar a los sampedranos.

¿Considera que era el momento de lanzarse cuando el país y la ciudad viven momentos complicados por la pandemia del COVID-19?

Para mí estos son los momentos. ¿Por qué? Porque hay mucha incredulidad en la clase política, estamos claros que está desprestigiada. No quiere decir eso que no haya gente buena en la política. Sí la hay, y gente comprometida con el pueblo, pero creo que en estos momentos de crisis, sí tenemos algo que aportar, hay que ponerlo a disposición del pueblo sampedrano. Yo soy abierto e invito a muchas personas que no están involucradas en la política para que den un paso al frente y aspiren a cosas importantes porque debemos de aparecer con otra forma de pensar y hacer las cosas. Gente que ponga primero la solidaridad con el prójimo, porque hay mucha gente buena entre todos nosotros y eso ayudará mucho a cambiar la sociedad sampedrana.

¿Qué le ha hecho falta a San Pedro Sula?

San Pedro Sula ha tenido un avance como ciudad, me parece que el Alcalde Armando Calidonio está desarrollando una gran labor, pero también se necesita trabajar en otros aspectos, sobre todo con las personas más desposeídas. Por eso hablé al inicio de la salud y la economía de los hogares. Hay que generar nuevos empleos, más emprendimientos, por pequeños que sean. No puedo criticar la labor de alcaldes anteriores, sería hablar de cosas que no conozco, lo que pienso es mejorar la ciudad, aportar lo más que se pueda en salud, fortalecer la economía familiar, y por supuesto, continuar con la transformación que la ciudad ocupa para posicionarla como referente en Latinoamérica.

¿Está preparado para el reto que se le viene?

Desde el momento que di un paso al frente es porque estoy preparado, más aún en un momento de crisis mundial. Yo considero que el aporte que me puedan dar las personas honestas y profesionales que amen la ciudad y que busquen mejorar la condición de vida del ciudadano, será de enorme valía. Todos sumamos, la ciudad es de todos sus habitantes. No voy a desconocer que soy una persona nueva en la política, pero lo hago creyendo en mis convicciones, capacidad y buenas acciones.

¿Por qué el Partido Nacional tomando en cuenta lo cuestionado que ha estado esta institución en estos momentos?

La clase política está desprestigiada, y esto pasa con todos los partidos políticos. La gente sabe que yo soy una persona de principios, y estoy seguro haremos una labor de manera correcta y honrada. Estos tiempos demandan volver a nuestras raíces, a la familia, tratar a toda la gente de igual a igual.

Considera que esta pandemia debe abrirnos los ojos para ser mejores personas, digo esto por lo que se vive actualmente a nivel de políticos.

A mí me parece que sí, creo que es el momento indicado. En el caso personal, está ciudad me ha dado mucho, me ha dado trabajo, familia, solo cosas buenas. Son estos son los momentos donde con diálogos honestos y sinceros se puede mejorar, se puede crear una mejor ciudad, donde nos sintamos todos orgullosos de pertenecer a ella. La labor del actual Alcalde ha sido fuerte, pero mi intención es superar cualquier techo que exista. Esa es mi personalidad, de buscar y vencer retos.

¿Cómo queda su situación con el Marathón; me imagino que en estos momentos no tendrá problemas?

En estos momentos mi labor en Marathón es en la directiva, más administrativa y por ahora no me provoca ningún inconveniente; posiblemente para el próximo año sí, pero es un tema que ya lo hemos hablado con los dirigentes, personalmente lo he hablado con el presidente del club, Orinson Amaya, al cual le agradezco porque cuento con el apoyo total de él y eso me da la tranquilidad de hacer las dos cosas a la vez. Pero sí, llegará un momento en el que tenemos que tomar decisiones.

¿Cómo tomó la percepción de la gente desde que hizo oficial su lanzamiento en redes sociales?

Creo que la gente siempre que ve una cara nueva o al menos una cara ligada al deporte le da una expectativa o al menos una buena esperanza. Obviamente, hay otros que cuestionan que el hecho de que los que estamos en el deporte no nos debemos involucrar en la política, pero yo diría que como ciudadanos estamos en el deber de meternos en la problemática de nuestro país y de nuestra ciudad. He sentido más favorables las opiniones, pero hay que entenderlo, siempre habrá personas que no coinciden con uno, pero en esto hay que ser tolerante y muy respetuosos de las opiniones de las personas.

Cómo sampedrano le pregunto ¿por qué tengo que votar por usted?

¿Por qué? Primero, porque estaré trabajando primordialmente en dos aspectos: la salud y la economía de los hogares. Ahí radica el problema actual que tenemos. Segundo, por mi trayectoria de vida, de principios cristianos bien establecidos, una persona solidaria con el ser humano. Y tercero, porque es bueno que la gente tenga opciones distintas, ideas nuevas y frescas.

Es entendible que para ser autoridad de la ciudad se necesita liderazgo y usted lleva mucho pero en el fútbol, en Liga Nacional y Fenafuth. ¿Ayuda eso?

Sí, yo vengo de una actividad como el deporte que es junto con la religión y la política, lo que más pasiones levanta al hondureño. Mi experiencia a nivel de deporte ha sido formar parte en los Congresos de Fenafuth, representante como asambleísta en la Liga Nacional, formar parte como representante a nivel de Concacaf del Marathón. En estos momentos formo parte de la Comisión de Reactivación del fútbol. También tengo experiencia en la industria bancaria, pero al final soy una persona que trabaja en equipo, de metas y objetivos claros.

¿Sueña con ser Alcalde de San Pedro Sula, siente que puede lograr ese objetivo?

Más que soñar con ser Alcalde de San Pedro Sula, lo que sueño es con una ciudad más solidaria, personas con más salud, con una ciudad con la economía más fuerte y contando con empleos dignos. Y si para lograr ese sueño hay que optar a la primera posición de la ciudad como Alcalde, bienvenido, eso lo dirá Dios y el favor de los ciudadanos si creen en mis propuestas.

¿Qué le dice a los marathones?

Mi cariño y aprecio que les tengo siempre. El Marathón no me lo va a sacar nadie del corazón porque forma parte de mi familia y lo seguirá siendo por siempre donde esté, siempre estaré pendiente del equipo y poder ayudar. Pero en este nuevo proyecto hay que pensar en todos; marathones, olimpistas, Real España, Motagua… en todos los que forman parte de San Pedro Sula.