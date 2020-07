Sebastián Portigliatti y su paso por Motagua: “Yo quería salir de otra manera”

Tiene actualmente 35 años y vive en España. En el 2013 llegó a Motagua por pedido de Diego Vázquez y es bien recordado pues cogió titularidad en el marco azul atajando penales en diversas oportunidades.

El argentino Sebastián Portigliatti charló con Diez y contó sobre su actualidad en el Club Benicarlo, institución que acaba de ascender a la cuarta división de España tras ganar una tanda de penales donde el exMotagua fue protagonista.

VER: LA RAZÓN POR LA QUE EDDIE HERNÁNDEZ SALIÓ DE MOTAGUA

Sebas sigue recordando Honduras y su paso por los azules. En la charla con Diez manifestó que le dolió la forma en cómo se dio su salida pues él considera que se pudo haber dado de una mejor manera.

ACTUALIDAD: “Acabamos de lograr el ascenso a la cuarta división de España. Lo de Honduras fue lo mejor que me pasó en mi carrera, fue el lugar donde me permitió llegar al máximo y bueno me tocó hacerlo en Motagua que es lo más grande que hay en Honduras, después en Juticalpa y bueno lamentablemente no pude terminar el contrato por una situación personal, prioricé la familia”.

SALIDA DE MOTAGUA: “Bueno, la directiva del club decidió no contar más conmigo. Diego había pedido mi continuidad y la idea de la directiva en ese momento era contar nuevamente con los servicios de Harold Fonseca y prescindir de mis servicios. En ese punto lo podía llegar a entender si se me hubiese explicado de esa manera por parte de un directivo. A día de hoy no tengo ningún resentimiento en contra del club y justamente lo tengo a Juan Carlos Suazo en Facebook, con él fue que mi cerré mi salida”.

NO LE GUSTARON LAS FORMAS: “Lo que a mí no me gustó fue la forma nada más, la forma es cómo se decidió y cómo me lo comunicaron. En base al análisis que hago del tiempo en el club te puedo decir que fue sumamente positivo, el último año pude haber tenido algún bajón. Cuando el club me rescinde el contrato yo tenía seis meses más, Harold estaba en Juticalpa haciendo las cosas bien y optaron por eso. Quizás ellos consideraban que yo no les servía y tenían que dar la salida del equipo, lo que por ahí uno quería era salir de otra manera o haber terminado el contrato peleando de igual con los arqueros que iban a estar en ese momento”.

DECLINÓ UNA DEMANDA: “Yo hice una demanda en el momento y la dejé pasar porque consideré que fue en un momento de calentura y el club a mí me había dado mucho. El club me hizo firmar un documento en blanco cuando llegué en el 2013 que era un finiquito, que al momento que ellos rescindieran mi contrato, yo no iba a reclamar nada”.

LAMENTA SU SALIDA: “Yo la verdad no pensé en nada porque venía de una cuarta división de Argentina y tampoco pensé que se iba a hacer uso de ese papel. A ver, a esta altura de mi vida no quiero generar polémica ni nada, pero lo que a mí me dolió fue la forma en que el club manejó la forma de decirme que no continuaba, la directiva fue quien tomó la decisión y Diego me llama cuando yo estaba en Argentina de vacaciones, en Honduras yo tenía mis cosas y un coche”.

PUDO HABER JUGADO EN COSTA RICA: “Ya luego que yo salgo de Juticalpa y me regreso a Argentina, me hablaron de una posibilidad en Costa Rica para ir a Pérez Zeledón y tuve que decir que no porque mi niño estaba en el hospital en la sala de neonatología y no sabíamos cuándo le iba a dar de alta. Iba a estar 48 días internado, ahora estoy acá luchándola en España y disfrutando lo que me queda como futbolista”.