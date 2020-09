Yustin Arboleda acepta su error con las expulsiones en Olimpia: "Ha sido uno de mis puntos débiles"

Olimpia sigue trabajando previo al inicio del Apertura 2020, donde aún son el vigente campeón de la Liga Nacional tras la cancelación de torneo pasado por la pandemia del coronavirus.

El delantero de los merengues, Yustin Arboleda, habló este viernes en conferencia de prensa vía zoom y tocó varios temas como su error con las expulsiones, su meta para el Apertura 2020 y la salida de Benguché, además de la posibilidad de usar el #9 que dejó el 'Toro'.

Los fichajes de Eddie Hernández y Diego Reyes

"En todo, son dos muy buenos jugadores, que, si bien ya tuvieron un paso por Olimpia, serán de mucha ayuda para todo el proyecto del grupo, serán muy importantes".



La responsabilidad del goleo en Olimpia



"Soy una persona que cada vez que firmo un contrato de trabajo lo trato de hacer bien con mucha responsabilidad, independientemente de lo económico. Siempre lo he dicho, cada camisa que defiendo lo trato de hacer con la mayor seriedad del caso".



¿Cuáles son sus metas personales para el Apertura 2020?



"El torneo pasado no llevaba ni un partido y medio y ya había gente que me estaba matando, jugué 12 partidos y metí seis goles en el primer torneo. La meta siempre es la misma, entregarme al máximo, yo no soy un jugador que promete que hará muchos goles, pero siempre ofrezco mi compromiso, sabiendo de la responsabilidad de portar esta camiseta".

Si regresa la Concachampions ¿Está Olimpia para llegar a la final?



"Es la ilusión que tenemos todos, la verdad es que queremos seguir trascendiendo en este torneo, sabemos que será fácil porque hay rivales que piensan lo mismo, pero como equipo grande que somos tenemos que salir a conseguir el objetivo, pero antes de eso tenemos el regreso de la liga y tenemos que comenzar con el pie derecho".

El delantero de Olimpia quiere mejorar su cuota de seis goles que marcó en sus primeros 12 partidos con la camisa blanca.



El tema de las expulsiones ¿Cómo evitarlas?



"Soy consciente que el tema de las expulsiones ha sido uno de mis puntos débiles, porque en ocasiones dejo al equipo en situaciones difíciles por una irresponsabilidad, pero estoy tratando de mejorar cada día. Es bien complicado perderme un partido por una roja, son circunstancias de juego, no hay que llorar por la leche derramada y mejorar lo que vengo haciendo".



Sobre el tema de Héctor Vargas que declaró: "Quien se cruza por la sede o por Tegucigalpa, Olimpia lo contrata", el delantero colombiano no quiso opinar.

Más presión por la salida de Jorge Benguché



"Para nada, sabemos que Jorge fue fundamental para el equipo por su cuota de goles, pero aquí no importa quien haga el gol, sino que el club consiga los objetivos. Cuando el colectivo anda bien en el individual se nota. Independientemente de quien pueda anotar el compromiso acá lo tenemos todos".



Le gustaría usar el #9 que dejó el 'Toro'



"Soy de la clase de jugadores que el número no me marca mucho, de nada me sirve usar el 9, 10 o 11 y no consigues los objetivos, creo que el dorsal es lo de menos independientemente de quien lo porte y me siento contento con el que estoy portando (27)".