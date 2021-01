Exfutbolistas uruguayos del Real España están atrapados en Colombia sin poder arribar a su país

Tres de los cuatro futbolistas extranjeros que militaron en el Real España, los uruguayos, Delis Vargas, Matías Soto y Pablo Pirez, han vivido una odisea tras viajar a su país de origen desde que dejaron San Pedro Sula el pasado 23 de diciembre y no han podido llegar.

Y es que las fronteras en Sudamérica están restringidas para los viajeros debido al coronavirus y esto ha hecho que estos futbolistas estén atrapados en Colombia, esperando poder llegar a su destino y le hacen súplicas a la embajada uruguaya para que los reciba.

Ver. EL FICHAJE MEXICANO QUE CONFIRMA EL REAL ESPAÑA

Delis Vargas, exdelantero aurinegro, contó en una entrevista que se encuentra viviendo esa odisea junto al defensor Matías Soto y su familia, así como Pablo Pirez y su mujer. Durante este tiempo han permanecido en la embajada uruguaya en Colombia y en hoteles esperando una respuesta.

"Teníamos contrato hasta el 31 de diciembre con el Real España, pero lo cortamos el 17 de ese mes porque teníamos pasajes para volvernos", comento Vargas quien está preocupado, pues la plata que ganaron en Honduras, la están gastando en pagar hotel en Colombia.

El defensor Matías Soto junto a su familia en una foto reciente en Colombia donde recibieron el año nuevo esperando llegar a Uruguay.

Todo comenzó cuando salieron desde Tegucigalpa hasta San Salvador, de allí los dejaron abordar un avión a Buenos Aires, Argentina, pero una prueba PCR negativa de COVID-19 les hizo el problema. En Argentina no los dejaron ingresar y tuvieron que volver a Colombia.

¿Por qué Uruguay no los recibe? "Fuimos de Honduras al Salvador, pero no nos dejan cruzar porque no teníamos una determinada prueba PCR. Ahí se nos cayó un vuelo. Conseguimos otro porque nos hace una carta el consulado uruguayo en Honduras para ir al Salvador", dijo Vargas quien fue dado de baja por el nuevo entrenador de la máquina, Raúl Gutiérrez.

Ver. SE CONFIRMA LA FECHA DE ARRANQUE PARA EL PRÓXIMO TORNEO

Luego siguió contando: "El 23 de diciembre fuimos a Colombia y el 24 viajamos desde ese país a Buenos Aires. Llegamos a Argentina, pero había cierre de fronteras para visitantes. En migración nos dijeron porque ellos nos iban a recibir si Uruguay no lo hacía. Y la verdad que tenían razón. ¿Lo bueno? Nos dejaron quedarnos un día en el aeropuerto para poder solucionar esto. Hablamos con Uruguay, pero cancillería no nos ayudó", expresó.

Ahora, tres futbolistas están en un hotel en Colombia donde recibieron el año nuevo, esperando una solución. Esto los mantiene preocupados, pues la plata que habían ahorrado de su estadía en Honduras se está consumiendo en el pago de hotel en Sudamérica.

"Salimos al extranjero para hacer una diferencia económica y lo estamos gastando en hoteles. Hablamos en Uruguay para que nos dieran un lugar. Lo único que nos dijeron: el 15 puede ser que salga un vuelo de acá para Uruguay, aunque no nos prometieron nada. La verdad es que no tuvimos mucha respuesta", se queja Vargas según relata el portal charrúa fútbol.com.uy sobre la odisea que viven los exrealeza.