Alajuelense ficha a Marcel Hernández y llegará más fuerte para el juego ante Olimpia

La Liga Deportiva Alajuelense de Alex López dio un bombazo en Costa Rica tras haber fichado este día al delantero cubano Marcel Hernández, uno de los mejores delanteros en Centroamérica ahora mismo pues se cansó de hacer goles con el Cartaginés.

El ariete era uno de los hombres más apetecidos en suelo tico y equipos como Saprissa lo buscaban, pero tenía una cláusula bastante alta que pocos equpos podían pagar para que dejara a Cartaginés.

VER: FINAL DE VUELTA EN HONDURAS SERÁ EL DOMINGO A LAS 11:00 AM

"Las expectativas son muy altas. Sé a la instirución que vengo, sé lo que representa Liga Deportiva Alajuelense para el país y en Centroamérica también. Vengo a aportar y crecer como ser humano y como profesional”, manifestó Marcel.

Y agregó: "Por el corto tiempo de cómo se dieron las cosas no dio espacio para uno despedirse de la manera que hubiese querido porque Cartaginés me dio mucho y esas cosas se agradecen en todo momento. Por ahí costó un poquito la verdad. Uno tiene que sumar más allá de ser líder o no. La personalidad y el carácter tiene que ser el mismo, con humildad pero a aprender sobre todas las cosas. Sé que vengo a un camerino donde hay muchos jugadores de trayectoria".

Marcel Hernández llega a Alajuelense para suplir la baja de Jonathan Moya quien jugará a préstamo por un año en el FC Anyang de Corea del Sur, el cubano incluso heredó la camisola número 9 que portaba Moya.

La noticia cae bien el la Liga pues Hernández sí podrá jugar la semifinal de Liga Concacaf ante Olimpia el 20 del presente mes, contrario a Johan Venegas quien no lo podrá hacer por haber militado con Saprissa en el torneo. El fichaje de Marcel descarta que llegue un delantero hondureño pues se manejó que los manudos tenían en carpeta a Eddie Hernández y Rubilio Castillo, pero ahora ya cuentan con las plazas llenas de extranjeros.