Mario Berríos descarta regresar al fútbol para jugar con Marathón: "Voy a colaborar de otra manera"

A pesar de la petición de Héctor Vargas, el exfutbolista Mario Berríos descartó su regreso al fútbol con la camisa del Marathón y explicó sus motivos.

Un sector de la afición verdolaga se encontraba ilusionada de volver a ver al excapitán de nuevo en los campos. Pero Berríos lo dejó claro.

"Esta pretemporada como siempre me integré porque el profe me da la oportunidad de compartir y se hizo una plática que había una posibilidad que volviera porque me miraban bien físicamente. Como jugador, como humano entra ese deseo porque el fútbol es mi pasión. Pero como lo dije, mis decisiones están claras, es un tema que llevé a analizarlo con mi familia, estaban contentos que volviera, pero hay que analizar todos los aspectos, no solo tomar una decisión por emoción de verme en el campo o volver a vestir la camisa del equipo. La decisión fue que estaba bien como he estado, he disfrutado este tiempo de mi retiro, mi vida ha cambiado para bien", dijo a Panorama Deportivo.

Algo que dejó claro el exfubolista, de 38 años de edad, es que el tema económico no influyó en sus decisión para mantenerse alejado de los cambos.

"No llegamos a ese punto. Lo importante era sentirme bien. Estar bien físicamente me abrió las puertas porque he tratado de mantenerme por salud, pero el fútbol es diferente por el ritmo. La gente va a venir y comentar cosas. La razón por la que uno decide no seguir es porque esto es de resultados y rendimiento", agregó.

¿Temor a no rendir? "No. Me sentí bien, lo pueden hablar con compañeros y el profe. Me entreno como lo hice siempre al 100%, valoré mi etapa como jugador. Recuerdo unas palabras de Luis Guifarro que me dijo que me iba a hacer falta el fútbol. Pero me he sentido bien lejos del fútbol y ha habido un cambio positivo en mi vida", argumentó.

Berríos contó parte de la plática que tuvo con Vargas tras confirmarle que no formaría parte del equipo para el Clausura 2021. Además, dijo que apoyará al equipo de otra forma.

"Fue bonito ver ese cariño, me escribieron algunos diciendo que estaban contentos de que iba a volver. A ellos les digo que ese compromiso con Marathón y las ganas de ayudar hacen que crezcan. Como le dije al profe Vargas, le agradecí por la oportunidad, pero iba a tratar de colabora de otra manera, de estar cerca del club, de los jugadores para algún consejo y que se den cuenta donde están", cerró.