Liga de Ascenso: así se jugarán cruces de octavos de final y de descenso que ya están definidos

A falta de dos fechas por disputarse en el grupo E de la Liga de Ascenso, y tres partidos pendientes en la zona centro y sur, se han definido los primeros y segundos lugares clasificados en las zonas del Litoral Atlántico, así como en el occidente del país donde ya se conocen los cruces de cuartos de final.

El Atlético Pinares, equipo que ostenta el título de campeón del Apertura, ya conoce el camino a seguir si quiere ser de la Profesional y avisa en serio a sus rivales. Ayer estuvo a punto de quedar afuera de la fiesta grande pero sacó el empate ante un Lepaera FC que murió hasta el minuto 90.

Se han confirmado algunos cruces de cuartos de final emocionantes como el que jugarán el Victoria de La Ceiba que dirige Carlos “El Chato” Padilla que estará enfrentando al peligroso Boca Juniors de Tocoa. Siempre en el Litoral, el Social Sol de Olanchito se medirá ante el Santa Rosa de La Masica, Atlántida.

En el occidente, los duelos comenzarán en la casa del equipo que quedó segundo y el Atlético Pinares abrirá la llave en el JFK de Ocotepeque recibiendo al Real Juventud de Santa Bárbara que ayer aplastó 6-2 al Esperanzano y lo mandó a la zona de descenso.

En la otra llave ya definida, el Deportes Savio de Santa Rosa de Copán, estará enfrentando al San Juan de Quimistán Santa Bárbara. Este compromiso tendrá como atractivo que ambos equipos tienen buenas ofensivas y siempre garantizan goles en los compromisos.

REGLAMENTO EN EQUIPOS DEL GRUPO E

En la zona del Valle de Sula y altiplano central, hubo un grupo que no se pudo concluir tras la desafiliación del Santa Cruz de Yojoa por parte de FIFA y se agruparon en un solo lugar a todos los equipos, formando seis clubes, por lo que aquí no habrá clasificado a octavos de final, sino, directamente a cuartos de final.

El Lone FC de San Pedro Sula es el clasificado a cuartos de final del torneo y espera por el rival que saldría entre Independiente o Choloma.

Por ahora ya tiene el primer boleto el Lone FC de San Pedro Sula y solo le quedan dos partidos como al resto, para definir si es primero o segundo. Luego el segundo pase a cuartos lo estarán peleando el Independiente de Siguatepeque, Atlético Choloma de la ciudad cholomeña. El resto de clubes estará luchando por no entrar en zona de descenso.

Hay que recordar que los que se ubiquen primero y segundo de este grupo del Valle de Sula y zona central, estarán jugando entre ambos el boleto de cuartos para buscar llegar a semifinales, pues se dio la anomalía que a última hora no se pudo completar el grupo donde jugarían Brasilia, Independiente y el desafiliado Atlético Santa Cruz.

En los clubes de la zona de Olancho, Tegucigalpa y zona sur, todavía faltan tres partidos por definirse y este viernes se completa el grupo de la sultana sureña con el duelo entre CD Broncos de Choluteca y Cedrito FC de Orocuina en un clásico muy vibrante.

En este grupo, tanto el CD Inter como el Génesis ya están clasificados y solo esperando rival que saldría del primero y segundo entre el Juticalpa FC y Olancho FC del departamento más extenso del país que jugarán a mitad de la otra semana el juego pendiente.

DEFINIDO EL DESCENSO

También se han conocido los cruces de los equipos que estarán luchando por mantener la categoría y en la zona norte habrá cruces. El Bucanero de La Ceiba jugará con el Yoro FC. El perdedor de cada llave irá luchando hasta quedar los dos clubes de todo el país que bajarán a Liga Mayor o tercera división.

En el occidente del país, el Atlético Esperanzano de La Esperanza, Intibucá, enfrentará al Olimpia Occidental de La Entrada, Copán. Mientras que en la zona Centro-Sur-Oriente, el Estrella Roja de Danlí espera rival que sería Cedrito FC o CD Broncos de Choluteca. Mientras que la otra llave la juegan los últimos dos equipos de la zona del Valle de Sula que por ahora son: Parrillas One, Brasilia de Río Lindo o el Villanueva FC.

RESULTADOS (miércoles)

Tela 2-0 Victoria

Santa Rosa 3-1 Bucanero

Boca Juniors 2-0 Sabá FC

Social Sol 2-0 Yoro FC

Real Juventud 6-2 Esperanzano

Azacualpa 3-2 San Juan

Lepaera FC 1-1 Pinares

Olimpia Occ. 1-1 Deportes Savio

Independiente 2-2 A. Cholomoa

Parrillas One 2-2 Lone FC

Brasilia 4-1 Villanueva FC

CD Inter 4-0 Génesis SL

PRÓXIMA FECHA J9 GRUPO E

Lone FC vs Independiente

Villanueva FC vs Parrillas One

Atlético Choloma vs Brasilia

PRÓXIMA FECHA J6 GRUPO F

Estrella Roja vs Gimnástico

Olancho FC vs Juticalpa

PRÓXIMO JUEGO J6 GRUPO G

CD Broncos vs Cedrito FC (Viernes 10.00 am)

CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL

A) Victoria vs Boca Juniors

B) Social Sol vs Santa Rosa

C) Real Juventud vs A. Pinares

D) Deportes Savio vs San Juan

* CD vs Inter vs Segundo G

* Primero G vs Génesis SL

CRUCES DESCENSO

Bucanero vs Yoro FC

Esperanzano vs Olimpia OCC

*Brasilia vs Villanueva o Parrillas One

*Cedrito o Broncos vs Estrella Roja

POSICIONES

GRUPO A

1. Victoria (+3) 11

2. Santa Rosa (-3) 9

3. Tela FC (+2) 7

4. Bucanero (-2) 7

GRUPO B

1. Social Sol (+5) 15

2. Boca Juniors (+1) 8

3. Sabá FC (-1) 6

4. Yoro FC (-5) 5

GRUPO C

1. Real Juventud (0) 13

2. San Juan (+5) 10

3. Azacualpa (-5) 5

4. Esperanzano (-6) 5

GRUPO D

1. Deportes Savio (+4) 11

2. A. Pinares (+5) 10

3. Lepaera FC (+1) 8

4. Olimpia OCC. (-10) 2

GRUPO E

1. Lone FC (+11) 17

2. Independiente (3) 15

3. Atlético Choloma (+1) 11

4. Parrillas One (+1) 9

5. Brasilia (-8) 7

6. Villanueva FC (-8) 7

GRUPO G

1. Olancho FC (+2) 10

2. Juticalpa FC (+3) 8

3. Gimnástico (0) 5

4. Estrella Roja (-5) 1

GRUPO H

1. CD Inter (+6) 13

2. Génesis SL (+5) 11

3. CD Broncos (-3) 4

4. Cedrito FC (-8) 3