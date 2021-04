Liga de Ascenso: horarios y cruces confirmados en los octavos de final de los grupos A, B, C y D

La Liga Nacional de Fútbol de Ascenso confirmó este lunes los horarios de los cruces de los octavos de final de los equipos clasificados en los grupos A, B, C y D.

Los mismos se desarrollarán el próximo 08 de abril a las 3:00 pm con cuatro partidos como protagonistas en donde estarán el primero y segundo lugar de cada clasificación, todos en ida y vuelta.

A Santa Rosa le tocará recibir primero a Social Sol en casa (La Masica), al igual que Boca Juniors al Victoria en Tocoa.

En el enfrentamiento del C contra el D, San Juan H tendrá la visita de Deportes Savio (Quimistán) y Real Juventud viajará a Ocotepeque para medirse al actual campeón Atlético Pinares.

Te puede interesar: Así se jugarán los cruces de los octavos de final de la Liga de Ascenso

FASE DE GRUPO

Por su parte, el encuentro entre Villanueva FC y Parrillas One fue el único que sufrió un cambio y se realizará un día antes (07 de abril) a las 3:30 pm.

JUEGOS RESTANTES EN LIGA DE ASCENSO

Grupo E

Villanueva FC vs Parrillas One (07 de abril de 2021) -3:30 pm

Atlético Choloma vs Brasilia (07 de abril de 2021) -6:00 pm

Lone FC vs Independiente (08 de abril 2021) -3:00 pm

Grupo F

Juticalpa FC vs Estrella Roja (07 de abril 2021) 4:00 pm