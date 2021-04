Pedro Troglio: "Teníamos la posibilidad de eliminar a Marathón y gracias a Dios lo pudimos lograr"

Pedro Troglio, técnico del Olimpia, habló del triunfo 2-1 ante Marathón que dejó a los verdes sin repechaje. Dijo que se marcha contento con los la actuación de los jugadores que vieron acción y contó el equipo que le "encanta" que se haya clasificado.

"A los jugadores les dije que mas allá de no jugarse nada en los puntos, era un clásico para todo el plantel, para los muchachos que no venían jugando y han estado a la altura de las circunstancias, han ganado bien. Han hecho un partido impecable. Alguna pelota parada normal en un equipo tan alto, se tomó con la seriedad lógica de tres puntos, clásico que definía el futuro de otros equipos", inició contando en conferencia de prensa.

Troglio presentó ante los esmeraldas un equipo de suplentes y se marcha satisfecho por la entrega que pusieron.

"Han aguantado bien el partido. El hecho de no jugar tanto provoca una dificultad en el jugador como pérdida de confianza, pero hubo puntos altos. Ariel Flores ha sido, para mí, el mejor de la cancha, no venía jugando producto de una lesión. Luego la posibilidad de hace debutar algún otro chico. Rescato la sensación que cuando se está clasificado la espera es mas tranquila, pero uno ha tratado que esté llena de emotividad para estar a la altura del campeonato".

El argentino cuenta que le sorprendió que Marathón saliera con una línea de cinco en la parte baja.

"A lo mejor no esperaba esta linea de cinco atrás, pero sí que sabía que si Marathón tenía la posibilidad del empate, iba a salir a la contra. Fue un partido trabado, encima nosotros no teníamos altura arriba y dependíamos de la diagonal de Diego y Aguirre que lo hicieron en el segundo tiempo y allí estuvo la base del partido".

El equipo que le "encanta"que haya clasificado y el duelo con Real España

A Troglio le preguntaron sobre las llaves del repechaje y contó la grata sorpresa que se llevó tras el cierre de las vueltas.

"Me sorprendió en esta fase la clasificación del Honduras Progreso. Miraba los programas que decían que se iban por problemas económicos, esto demuestra una vez más que se habla por hablar. Hablaron de un club sin saber verdaderamente lo que ellos querían hacer. Decían que no les conviene ganar porque ya se salvó, le faltaron el respeto a dirigentes, jugadores y al técnico. Me encanta que se haya clasificado Honduras Progreso para demostrar que en el fútbol los jugadores son los más nobles. Hablan porque si perdían o empataban era que se querían ir de vacaciones y allí están".

Olimpia ahora comienza a pensar en la final de grupos ante Real España donde se definirá al ganador de las vueltas y el clasificado a la finalísima.

"De los puntos que hicimos nosotros y los que hizo el otro líder de grupo, no entro en eso de decir que debíamos ir a la final de dicho porque desde hace mucho tiempo sé que no se va a una final, que hay una final de grupos. El formato está armado y no importa la diferencia de puntos, depende de lo que se hagan en esos partidos. Cada partido que se viene será una final y no hay como saber como llego o no llego, depende de ese momento, enfrentamos a un gran equipo como Real España y será difícil como será la final siguiente, todo será muy duro".

Por último se refirió a los jugadores suplentes que vieron acción y de la eliminación de los verdolagas.

"Sacando a Leveron, los once son jugadores que venían jugando menos y me voy contento, era un clásico contra un equipo que necesitaba clasificar, equipo grande que a veces es mejor no encontrarlos a futuro, porque cuando están en la pelea pueden recuperarse y lastimarte. Entonces, nosotros teníamos la posibilidad de eliminar a Marathón y gracias a Dios lo pudimos lograr. Siempre es mejor no encontrarlos estos equipos, hoy lo demostró y el hecho de no encontrarlo a futuro es bueno, pero los juegos que vienen son finales", cerró.