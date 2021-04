Presidente del Real de Minas despeja dudas: ¿Cambiarán de sede y nombre? ¿Hubo amaño de partidos?

El presidente del Real de Minas, Gerardo Martínez, ha despejado todas las dudas que rodeaban al club minero una vez consumado el descenso a la segunda división del balompié hondureño tras caer 5-2 ante el Honduras Progreso.

Martínez ha confirmado también que sí hubo llamadas para que el Real de Minas perdiera un juego tal y como lo denunció Reynaldo Tilguath, pero no fue previo al duelo ante los progreseños, sino que ante el CDS Vida.

"Hay que ir a segunda división y volver a lograr otra vez el ascenso. Claro, vamos a seguir compitiendo", ha dejado claro el jerarca del club Real de Minas, que meditará mover nuevamente la sede a Tegucigalpa.



El directivo no quiso adelantarse a los hechos y le dio espacio al técnico Reynaldo Tiguath para que piense su decisión de dimitir. "No hemos hablado con él, en una entrevista que le escuché dijo que iba a hablar con al junta directiva a ver qué pasaba, vamos a dialogar para mirar qué decisión toma".





Asimismo, Gerardo Martínez no escondió que el club tenga una deuda pendiente con la plantilla del club. Sí afirmó que se les cancelará el total de su contrato. "Sí, se les debe, estamos esperando un desembolso que nos tienen que dar para pagarle a los muchachos. Se le debe a toda la plantilla".

- ¿Hubo amaño de juegos? -

El presidente del elenco minero dejó claro que sí hubo llamadas a uno de sus jugadores para que el Real de Minas perdiera partidos, pero no fue antes del choque contra el Honduras Progreso, sino que contra el CDS Vida. A su vez, desconoce si fue por parte de personas allegadas al Real Sociedad.



"No creo que fuera en este juego, creo que fue en el partido ante el Vida, aparentemente un jugador tuvo llamadas de una gente, tenemos el teléfono y la foto del ciudadano, en realidad no sabemos si está relacionado con Real Sociedad u otro equipo, pero sí hubo llamadas a uno de nuestros jugadores", confirmó Martínez.



Añadió: "No vamos a denunciar pero es una decisión que tiene que tomar la Comisión de Integridad que tiene que ver con este tema".

Desde que Raúl Cáceres salió del Real de Minas, el equipo se vino abajo.

Ya pensando en el próximo campeonato, donde les tocará bregar contra todos en la Liga de Ascenso, ha dicho. "Algunos futbolistas tienen contrato con el club, ellos tendrán que ver si quieren la carta de retiro o no, esto con los que tienen contrato, los que no tienen, miraremos a cuáles les vamos a renovar para que continúen con nosotros en segunda división".

Al presidente Gerardo Martínez no le tiembla la voz al momento de atizar contra sus jugadores, pues aduce que parte de culpa del descenso es por la desidia de ellos al momento de encarar los duelos del Clausura-2021.



"Al final en la cancha quienes juegan son los jugadores no los dirigentes. Pueden decir que no les pagábamos pero al final los jugadores sabían que nos tardábamos en pagar pero siempre les pagábamos, no teníamos ningún problema en eso, todos los jugadores que se han ido del club se han marchado con sus salarios cubiertos, pueden poner de excusa eso pero por el rendimiento en la cancha, los únicos culpables son los jugadores, en eso ya no podemos decir nada más, ellos son los que juegan no es el cuerpo técnico ni los directivos, son los futbolistas y si ellos no dieron ese plus, ahí está lo que paso", criticó.

Y continuaba. "El equipo reaccionó demasiado tarde porque hacíamos buenos partidos, lastimosamente esos dos puntos que en la mesa le dieron a la Real Sociedad nos complicó bastante el tema porque no es lo mismo ir arriba en la tabla que ir empatados y sabiendo el calendario que teníamos. Pero así es el fútbol, puede ser que esta vez teníamos la mejor plantilla, hablando de nombres de jugadores, teníamos dos jugadores por cada posición. Veremos si regresamos el próximo año", lamentó.