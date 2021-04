Pedro Troglio fue a despedirse de Chelato Uclés: "Vine a rendirle homenaje a alguien muy importante para el fútbol hondureño"

Pedro Troglio, entrenador del Club Olimpia Deportivo, llegó a despedirse de Chelato Uclés este jueves por la noche.

Te puede interesar: "Se apagó la luz más brillante del fútbol de Honduras": Los desgarradores mensajes tras la muerte de Chelato Uclés



El DT argentino fue hasta la funeraria Espíritu Santo del Bulevar Suyapa para darle un último adiós y brindó unas palabras para la leyenda del fútbol de Honduras.





"Vine a rendirle homenaje a alguien muy importante para el fútbol hondureño", comenzó diciendo Pedro Troglio actual bicampeón nacional con Olimpia.



EL LEGADO DE CHELATO



"Dejó un gran legado y no solo en Olimpia, sino que también en el fútbol hondureño. Ser el primer entrenador en clasificar a un Mundial, con lo que cuesta ir a una Copa del Mundo, deja un legado más que importante. Después dirigió varios clubes y en todos fue reconocido".

LEER MÁS: Así fue el emotivo adiós a Chelato Uclés: Despedido entre llanto y anécdotas en el estadio Nacional



Y agregó: "Cuando llegué a Honduras comencé a entender la dimensión que tenía Chelato y del porqué de esta enorme despedida".



Durante su estadía en el velorio de José de la Paz Herrera, Troglio fue consultado sobre la posibilidad de dirigir a la selección de Honduras.



"No, primero porque está Fabián (Coito), una persona a la que quiero mucho, no sé qué pasará en el futuro, pero ahora la selección está bien. A mí me gusta dirigir el día a día, pero si sueño con dirigir un país porque jugué un Mundial y también me gustaría dirigir uno, pero no, Honduras está bien cuidada".

MÁS: ¡Uno dio un beso con la mano al ataúd! Las famosos que llegaron a dar el último adiós a Chelato Uclés



Chelato Uclés será enterrado el viernes a las 8:00 de la mañana en el cementerio Santa Cruz Memorial donde descansará eternamente la leyenda.