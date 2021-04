Así fue el emotivo adiós a Chelato Uclés: Despedido entre llanto y anécdotas en el estadio Nacional  

El fallecimiento de José de la Paz Herrera, mejor conocido como "Chelato", conmovió a Honduras completa, que se acercó al estadio Nacional para darle el último adiós.

El inmueble capitalino fue capacitado para recibir a cientos de personas desde tempranas horas de este jueves para despedir al "Profe" como se merece, como una auténtica leyenda del fútbol nacional.

Familiares y amigos de José de la Paz Herrera lloraron su partida. El cuerpo del DT estuvo hasta las 5:00 de la tarde en el recinto antes de ser trasladado a una funeraria Espíritu Santo del Bulevar Suyapa para celebrar un velatorio privado.



Durante el día varias personalidades de Honduras llegaron para despedirse, una de ellas fue el periodista y político Salvador Nasralla, quien propuso cambiar el nombre del estadio Nacional y colocarle el de "Chelato" Uclés.

Salvador Nasralla hizo la propuesta de cambiar el nombre del estadio Nacional por el de Chelato Uclés. Foto: David Romero.



"Sugiero que el estadio se llame Estadio Nacional Chelato Uclés", fueron las palabras de Nasralla durante el velatorio del mejor entrenador de la historia del fútbol de Honduras.



Otra de las personalidades que llegó fue Diego Vázquez, que recodó cuando José de la Paz Herrera lo dirigió como jugador: "Chelato me dirigió y le tenía mucho cariño, soy amigo de sus hijos y hoy deja un vacío, es un capo que está a la altura de los más grandes del fútbol", expresó.

También le dio el pésame a la familia del Maestro, aquí cuando abrazó a Francisco Herrera, uno de los hijos del estratega catracho.





De igual forma, Fabián Coito, técnico de la Selección de Honduras, se dio cita al estadio Nacional de Tegucigalpa para darle el último adiós a Chelato Uclés.



Luego de superar el protocolo de bioseguridad, Coito, acompañado de José Ernesto Mejía, secretario de la Federación y Edwin Banegas, jefe de prensa, ingresó al lugar, expresó sus condolencias a los familiares y luego habló con los medios.





"Ha sido un pionero en cuanto a la dirección técnica, su mensaje a todos los entrenadores y el legado queda en cada uno de los que lo han conocido y seguirá viviendo. Su legado va más allá de lo deportivo, lo que ha dejado como entrenador y persona. No está en los resultados, ni en lo cuantitativo sino en lo cualitativo para este fútbol", indicó.



Exjugadores como Dolmo Flores, Carlos Prono, Dani Turcios, Fallito Gutiérrez, entre otros también llegaron a despedirse del entrenador que marcó sus carreras.

Dolmo Flores contó su propia anécdota con Chelato Uclés. Así lo recordó el ex jugador. Fotos: David Romero.



"Me quedo con lo que me dijo que fuera un encarador, eso lo llevé donde fui a jugar. Lo recuerdo como una gran persona, un buen entrenador, una persona muy humilde y dedicada", recordó Dolmo Flores.

El cuerpo del DT estuvo hasta las 5:00 de la tarde en el estadio Nacional y luego fue trasladado a la funeraria Espíritu Santo del Bulevar Suyapa para celebrar un velatorio privado.