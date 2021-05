Diego Vázquez: "Sufrimos muy poco, cometimos un solo error y aprovechó Vida, el empate es justo"

El técnico del Motagua, Diego Vázquez, habló tras el empate 1-1 ante Vida en la ida del repechaje en La Ceiba valoró el esfuerzo de sus jugadores. Dice que el clima les afectó un poco en la segunda parte.

"Fue un partido luchado, sabíamos que teníamos la temperatura que estuvo muy fuerte a esa hora. Lógicamente hay un equipo acostumbrado y a otro que nos costó más, lo sentimos un poquito en el segundo tiempo tiempo, pero con los cambios terminamos haciendo el esfuerzo y rescatando el partido", dijo el timonel azul tras el encuentro.

Y agregó: "En realidad, sufrimos muy poco. Cometimos un solo error y lo aprovechó el Vida. Se paró bien, al final fue un partido parejo, un empate justo. Quizá al final apretamos un poquito mas y hubo una jugada de penal que creería que es dudosa".

Vázquez se refirió de esa forma al claro penal que el árbitro Orlando Hernández no pitó contra Roberto Moreira en el arranque del encuentro.

Jesse Moncada fue el encargado de marcar y salvar la tarde para los Azules. Al argentino le preguntaron por el desempeño de los jugadores que llegaron al club para este torneo.

"Se van adaptando, entendiendo lo que queremos. Están brindando lo que esperábamos, algunos tienen más minutos que otros, pero en la medida que lo vayan entendiendo irán creciendo en lo individual y en lo grupal".

No le gustaba lo que estaba viendo

Por último le consultaron sobre el ingreso de Omar Elvir por Wesly Decas. El estratega contó que no le gustaba lo que estaba viendo.

"Omar tiene un poquito más de juego y aporte en ataque, no me gustaba lo que estaba viendo, teníamos muy poco la pelota. Si bien no habíamos sufrido, no era el Motagua que estoy acostumbrado a ver, por eso hice el cambio. No estábamos mal, pero no estábamos bien con la pelota. Creo que Mejoramos en la posesión", cerró.