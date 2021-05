Luis Palma y su contundente mensaje en duelos ante Motagua: "Si quedamos eliminados será un fracaso"

El futbolista Luis Palma, autor del único gol del Vida ante Motagua en la ida del repechaje del Torneo Clausura 2021, se refirió al duelo de este próximo martes en el Estadio Nacional en busca del cierre y pase a la semifinal.

Palma ha sido claro en que "si mañana quedamos eliminados es un fracaso, porque los equipos trabajan para ser campeón" y "ante Motagua en Tegucigalpa debe ser un partido casi perfecto".

"Somos once contra once, la localía va a pesar y Motagua es un equipo que juega bien en Tegucigalpa, es su terreno y lo conoce. Nosotros tenemos que romper con esa historia, vamos a jugar un partido de final, nosotros estamos para pelear cosas importantes y eso va a marcar la diferencia. El trabajo de nosotros es ir enfocados a sacar el triunfo", agregó.

Sobre el encuentro de este domingo en La Ceiba manifestó que "creo que fue un partido parejo, ellos tuvieron sus oportunidades; nosotros no supimos mantener esa línea, lastimosamente nos empataron, pero quedan 90 minutos todavía, vamos con la misma expectativas y ansias de ir a buscar un triunfo en Tegucigalpa".

Finalmente, para el próximo martes espera que la historia del partido pueda cambiar después de una temporada compleja para el equipo con problemas internos que evitó revelar.

"En lo interno nos ha pasado factura algunas cosas, tenemos que saber aprovechar las oportunidades que vamos a crear en Tegucigalpa. Tenemos que ir con la mentalidad de ganar y dejar lo interno de un lado", reveló el joven delantero para HRN.

¿Qué problemas?- se le consultó, "Eso me lo reservo. Eso es del equipo, pero estamos trabajando de la mejor manera desde el principio del torneo, a mi parecer hemos mejorado mucho, pero Motagua también trabaja mucho".

Otras frases:

Lo positivo: "El esfuerzo es lo principal, las ganas de sacar el triunfo. Nadie dejó de correr y eso fue lo importante para no perder el partido. El cansancio se va a sentir en ambos equipos, toca recuperar y dar el golpe de autoridad, esperamos que podamos ser nosotros"

¿Afectó tanto la salida de Ramón Maradiaga?: Cada entrenador traer su proyecto, su idea y nosotros estamos captando bien la de Mira, con Nerlyn no cambió mucho, con él jugamos un fútbol vistoso, con su salida nos afectó un poco, pero ahora queremos agarrar la idea de Mira. A veces nos apresuramos en los pases, tenemos que manejar los tiempos.

Su futuro: "Por los momentos estoy aquí, tengo que hablar con la familia y con mi agente. Si me toca salir en junio, toca tomar la mejor decisión, sino continuar y ver en algún equipo de la liga. Como hondureño queremos salir siempre, pero hay que seguir trabajando para que esas oportunidades lleguen. Todavía no hay concreto como para decir -me voy-".