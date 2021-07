EN VIVO: ¡Edwin Solano pone el segundo de Honduras ante Granada en el BBVA Compass Stadium!

MINUTO A MINUTO DEL HONDURAS VS. GRANADA EN COPA ORO

¡CERCA! Disparo de Alex McQueen que embolsa Luis "Buba" López. Se salva Honduras al 81.

CAMBIOS en Honduras al 78: Bryan Acosta, Johnny Leverón y Jhow Benavídez ingresan por Boniek García, Diego Rodríguez y Edwin Solano.

¡CERCA! Disparo de Reagan Cook que se va desviado. Se salva Honduras al 68.

CAMBIOS en Honduras: Romell Quioto y Albeth Elis ingresan por Jerry Bengtson y Walter Martínenez al minuto 63.

61' En Honduras se alistan para ingresar Romell Quioto y Alberth Elis.

CAMBIOS en Granada al minuto 60: A. McQueen y ingresa por A. Pierre y Jamal Charles al minuto 60

52' En un contragolpe letal, Deiby Flores por izquierda la filtró para Solani Solano, quien avanzó unos metros y cuando parecía que la abría para Bengtson, decidió fusilar al arquero.

¡GOOOOOOOOOL DE HONDURAS! Edwin Solano al minuto 52 le marca el 2-0 a Granada.

¡COMIENZA LA SEGUNDA PARTE! Honduras 1-0 Granada en el BBVA Compass Stadium por el inicio de Copa Oro 2021.

¡TERMINA LA PRIMERA PARTE! Sin mucho brillo, Honduras está venciendo 1-0 a Granada en el arranque de Copa Oro 2021.

45' El árbitro indic 2 minutos de reposicición en el BBVA Compass Stadium de Houston, Texas.

41' Ingresa el equipo médico para atender a Kevin Álvarez, quien quedó tendido en el área tras una jugada de peligro.

37' Edwin Rodríguez recibió un pase filtrado, pero la defensa terminó enviando el balón fuera. Al final la jugada no contó por posición adelantada.

34' Maynor Figueroa en opciones de ataque consigue tiro de esquina en favo de Honduras. Alex López ya cobra y aleja la defensa caribeña.

30' Fabián Coito manda a la banca a calentar. Romell Quioto y Alberth Elis podrían hacer su ingreso.

27' Pase comprometido para el arquero Reice Charles que aprovechó Bengtson para presionar y obligar al error.

¡GOOOOOOOOL DE HONDURAS! Jerry Bengtson al minuto 27 le marca el 1-0 al Granada.

26' Centro por derecha de Félix Crisanto que Solani de cabeza intentó enderezar, pero su remate se fue a un lado del arco.

¡CERCA! En tiro de esquina Beckles remata incómodo y Diego Rodríguez de la raya salva a Honduras. En la siguiente jugada Luis "Buba" López ataja. Se salva Hondurass al minuto 25.

20' Félix Crisanto recupera el balón cuando Reagan Charles intentaba perforar el área por derecha.

15' Error en la salida, Jamal Charles la enfila al arco, pero la defensa hondureña logra contener. La Selección de Honduras luce nerviosa e impresisa en este inicio de juego.

13' Disparo de Solani por la izquierda que se va a un lado del poste. Honduras todavía no mejora ninguna clara.

¡CERCA! Centro de Edwin Solani cerrado que controla sin problemas el arquero caribeño y en la contra Jamal Charles casi nos marca el primero con disparo cruzado al minuto 12.

¡AFUERA! Disparo de Alex López desde tres cuartos de cancha que se va a un lado del arco. Honduras desaprovecha un ataque al minuto 8.

7' Tiro libre en favor de Honduras que cobra Alex López en corto. La Bicolor busca ahora abrir el cerrojo caribeño.

6' Centro de Walter Martínez por derecha para Bengtson, pero el arquero Reice Cook tuvo que salir y quedarse con el balón. Honduras comienza a presionar.

¡CERCA! Diego Rodríguez pierde el balón por izquierda y centro por derecha que obliga a Luis "Buba" López a anticipar. Se salva Honduras al 4.

1' Disparo al arco que defiende Luis "Buba" López que pasa desviado. Granada deja claro que también quiere los tres puntos.

¡ARRANCA EL JUEGO! Honduras vs. Granada en el BBVA Compass Stadiu por el arranque de la Copa Oro 2021.

9:13PM Los equipos saltan al campo. Se enton las sagradas notas de nuestro Himno Nacional. Retumba el BBVA Compass Stadium.

9:11PM Los equipos titulares de Honduras y Granada ya se encuentran listo en el túnel para saltar al césped.

9:04PM La Selección de Honduras no salió a calentar. Lo hizo en el camerino.

9:03PM Boniek García tendrá barra propia hoy en el BBVA Compass Stadium. Su esposa a hijos le alentarán de inicio a fin.

8:53PM La selección de Granada salta al campo para realizar el calentamiento. En breve estará saliendo el equipo de Honduras.

8:48PM Termina el juego Panamá vs. Qatar con empate 3-3. Ya se escuchan aficionados catrachos poniendo el ambiente.

8:37PM Panamá y Qatar están empatando 3-3 en el BBVA Stadium. En las gradas de observan muchas camisas azul y blanco.

8:17PM Estas hermosas hondureñas fueron captadas por el lente de DIEZ en el interior del estadio BBVA Compass. Una de ellas llegó con la camisa de Olimpia.

El 11 de Honduras: Luis López, Félix Crisanto, Kevin Álvarez, Maynor Figueroa,Diego Rodríguez, Deiby Flores, Walter Martínez, Alexander López,Boniek García, Edwin Solano y Jerry Bengtson. DT: Fabián Coito.

La banca de la "H": Edrick Menjívar, Marlon Licona, Marcelo Santos, Bryan Acosta, Alberth Elis, Carlos Fernández, Romell Quioto, Jhow Benavídez, Juan Delgado y Johnny Leverón.

El 11 de Granada: Reice Cook, Arthur Paterson, Tyrone Steerling, Aaron Pierre, Omar Beckles, Oliver Norburn, Shavon John-Brown, Regan Cook, Benjamin Ettiene,Jacob Berkeley, Jamal Charles. DT: Michael Findlay.

Suplentes: Jason Belfon, Trishawn Thomas, Kwesi Paul, Romar Frank, Alexander McQueen, Sydrel Lewis, Dejon William, Kwazin Theodore y Josh Gabriel.

7:54PM El juego Honduras vs. Granada sufre un nuevo retraso; arrancará a las 9:20pm (hora hondureña).

7:41PM Carlos "Chino" Discua, exjugador del Olimpia, Motagua y Marathón, estará esta noche como espectador en el estadio en Houston.

7:33PM Marco Aguilar, nuestro ENVIADO, nos brinda detalles de la previa del Honduras vs. Granada y de la gira que tendrá Olimpia por los Estados Unidos.

7:24PM La selección de Honduras ya se encuentra en el BBVA Compass Stadium. Minutos antes hizo su arribo Granada.

7:15PM Seguidores catrachos sigue haciendo su ingreso al estadio de Houston.

7:09PM Hondureños esperan hoy festejar un triunfo de la Bicolor en su debut en Copa Oro ante Granada.

7:00PM Ya se juegan 5 minutos del Panamá vs. Qatar. La grama del BBVA Compass Stadium luce en buen estado.

6:54PM Hoy los hondureños serán mayoría en el BBVA Compass Stadium de Houston. Concacaf ya confirmó llenazo para el duelo del sábado ante los canaleros en este mismo recinto.

6:49PM Pese a la lluvia, la afición hondureña ha llegado en gran número al BBVA Compass Stadium.

6:43PM Está por iniciar el juego Panamá vs. Qatar en el BBVA Compass Stadium. La lluvia y tormena eléctrica quedó atrás.

6:23PM Último informe de Concacaf: el Honduras vs. Granada comenzará a las 9:10pm (hora hondureña).

6:15PM Ni Panamá ni Qatar han salido al campo a realizar el calentamiento, por lo que el juego Honduras vs. Granada podría sufrir unos minutos más de retraso.

5:55PM Concacaf vuelve a extender el retraso de Panamá vs. Qatar. Ahora iniciaría a las 6:30pm (hora hondureña), por lo que Honduras vs. Granada iniciaría a las 8:30pm.

5:30PM El retraso del encuentro se debe a la tormenta eléctrica que azota el BBVA Compass Stadium.

5:23PM Concacaf en un nuevo comunicado indica otro retraso para el juego Panamá vs. Qatar. "No iniciará antes de las 7:00pm (6 de la tarde hora hondureña). Por lo que Honduras vs. Granada estaría iniciando a las 8:00pm.

5:07PM Aficionados han tenido que buscar refugio en las afueras del BBVA Compass Stadium debido a la tormenta.

¡Última Hora! Debido a la fuerte tormenta en Houston ,Concacaf anunció que el juego Panamá vs. Qatar se retrasa media hora. Iniciará a la 5:30pm (hora hondureña). Por lo que el Honduras vs. Granada iniciará a las 7:30pm.

4:35PM Estas dos aficionadas hondureñas mientras adquirían sus vinchas para ingresar plenamente identificadas al estadio de Houston, Texas.

4:32PM Aficionados hondureños comenzaron a llegar desde tempranas horas al BBVA Compass Stadium que recibió una lluvia hace unos instantes.

4:31PM Bienvenidos al Minuto a Minuto del juego Honduras vs. Granada por el arranque de la Copa Oro 2021.