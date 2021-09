Omar Rosas, el jugador que está marcando diferencia en Real España: "Ya me siento con más confianza"

El delantero mexicano Omar Rosas ha sido un jugador que sin tener un cartel de peso ha demostrado en poco tiempo la confianza que le tiene Raúl "Potro" Gutiérrez. El artillero es uno de los que encajan bien en el sistema ya que se mueve por las bandas y por el centro para aprovechar cada jugada. Suma dos goles y dos asistencias.

"El Charro" marcó en el clásico ante Marathón que significó tres puntos claves y frente al Motagua habilitó tanto a Darixon Vuelto como a Ramiro Rocca en el triunfo 2-1 y eso lo tiene contento porque en este campeonato está en mejor forma física.

"Ganarle a Motagua fue un plus para nosotros, un golpe de autoridad después de haber perdido la semana pasada contra el Vida. Creo que el equipo no bajó los brazos, seguimos luchando y conseguimos los tres puntos y ahora contra Honduras Progreso tenemos que marcar esa pauta y seguir siendo el equipo a vencer; estamos trabajando bien y vamos con el ánimo", comentó Rosas este martes.

SOBRE SU NIVEL MOSTRADO: "Estoy agarrando un buen momento en el equipo, que más que nada es la confianza que me está dando el profesor y la confianza de los compañeros. Me trajeron para anotar goles pero dentro de la cancha el profe me está dando cierta libertad para moverme y creo que aveces yo vivo del gol pero si puedo pasar esas acciones, también cuenta. Eso es lo que me está ayudando, me siento más cobijado por el grupo, con más confianza dentro del equipo".

LA MÁQUINA VA EN ALZA: "El rendimiento en la cancha a veces puede ser bueno o malo pero ahorita estamos pasando por un buen nivel todo el equipo y lo estamos demostrando dentro de la cancha, se está viendo partido a partido; a veces como uno lee en las redes sociales, no se mira muy bien el equipo pero creo que estamos dando nuestro mejor esfuerzo".

LA LECCIÓN QUE LES DEJÓ EL VIDA: "El equipo partido a partido se está acoplando mucho mejor, los compañeros que llegaron de refuerzo lo están haciendo muy bien, se están encajando muy bien en el equipo y creo que ustedes lo están viendo en los partidos. Considero que el único que no hemos jugado bien fue contra el Vida pero al final de cuentas recibimos el gol, quisimos ir al ataque para poder revertir la situación".

NO SE CONFÍAN DEL HONDURAS PROGRESO: "Vamos a una cancha difícil, el Honduras Progreso se va a jugar todo por el todo con nosotros, todos los equipos nos juegan de esa manera, estamos trabajando muy bien para hacer nuestro trabajo que es lo importante. Nuestro objetivo es ganar siempre y no será la excepción en El Progreso".

EN ESTE TORNEO TIENE MEJOR FORMA FÍSICA: "Ya me siento más cómodo, con más confianza, el torneo pasado no terminé por lo de mi lesión, eso fue un plus para mí porque quise regresar con más confianza y los estoy haciendo y es gracias a mi entrenador y mis compañeros. Uno toma más compromiso en la cancha y eso nos lleva a hacer las cosas mucho mejor y trabajar más".