La pelea de ricos y pobres en Concacaf: México, Estados Unidos y Canadá encaminados a Qatar 2022

La octagonal de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 está siendo liderada por las primeras tres potencias del área: Estados Unidos, México y Canadá, mientras el resto de las selecciones menos favorecidas están acentuando resultados que poco les favorece para asistir a la cita mundialista.

La disputa se ve claramente reflejada con la realidad económica y futbolística de cada selección nacional. Una pelea de ricos y pobres que hoy tienen a Estados Unidos y México con 8 puntos y Canadá con 6.

Panamá y El Salvador le siguen la pista por el cuarto lugar de repechaje, posición a la que todavía es capaz de escalar y aspirar Honduras (3 pts), Costa Rica (3 pts) y la propia Jamaica ( 1 pts) pese a sus tres derrotas y un empate sufrido en el comienzo de la eliminatoria.

LA JORNADA PRÓXIMA

La jornada 5 traerá consigo mucha algarabía con el enfrentamiento de México ante Honduras en el Estadio Azteca y Panamá recibiendo a Estados Unidos en el Rommel Fernández.

Encuentros domingo 10 de octubre

Jamaica vs Canadá (4:00 PM)

Costa Rica vs El Salvador (4:00 PM)

Panamá vs Estados Unidos (4:00 PM)

México vs Honduras (5:00 PM)

PRECIO DE SELECCIONES DE CONCACAF

1. México 203,30 millones de euros

2. Estados Unidos 176,80 mill.

3. Canadá 147.13 millones de euros

4. Jamaica 31.43 millones de euros

5. Costa Rica 27,80 millones de euros

6. Panamá 12,55 millones de euros

7. Honduras 9. 45 millones de euros

8. El Salvador 3.90 millones de euros