Pedro Troglio revela lo que lo tiene "amargado" y con "bronca" a pesar del 4-0 ante Real Sociedad

Pedro Troglio está recuperando la forma goleadora y ganadora en el Olimpia. El entrenador argentino, a pesar de las siete bajas por llamados a la selección y los cuatro lesionados que tiene, ha sacado avante el juego ante Real Sociedad, sellándolo con un 4-0 categórico.

VER MÁS: Tabla de posiciones + Calendario del Apertura-2021 de Liga Nacional

Sin embargo, el mismo Troglio ha revelado que aún tiene bronca y que está amargado por lo que sucedió en Liga Concacaf, donde la competición decidió expulsarlos por el conocido caso que se suscitó en Surinam.

El estratega argentino aduce que en la institución se han hecho un nudo y es por eso la unidad que demuestran en cada celebración de los goles del equipo, donde los futbolistas y el cuerpo técnico se funden en un abrazo.

LO QUE DIJO:

Su valoración del partido: "Contento porque era la posibilidad para muchos muchachos, incluyendo jóvenes, ya que tenemos siete jugadores en la selección, es bueno que el equipo mantenga la misma dinámica y que algunos jugadores busquen su lugar. Creo que hicimos un buen partido contra un equipo que nos esperó metido atrás y tuvimos la suerte de hacer el gol sobre el final y ya con eso el partido se abrió y tuvimos más facilidades, pero me quedo contento con la actuación de muchos que son los que les toca jugar menos y con los jóvenes como Jared Velásquez y Josman Figueroa cuando entró".



El partido de Jared Velásquez: "Jared tuvo un muy buen partido, tiene mucha calidad, no soy partidario de forzar procesos, creo que los jóvenes tienen que jugar cuando están listos y no apurarlos solo para sumar minutos, hay jugadores que a los 17 años están para debutar en primera y otros que están para debutar a los 18 y 19, pero Jared, son iguales a Luis Reyes, Lauro Chimilio y Rodrigo Rodríguez que los tenemos ahí y son los que están a la espera para poder tirarnos una mano, lo bueno que jueguen y que lo hagan bien pero yo soy partidario que aparezcan en otro momento pero igual hay que hacerlo".





Esas celebraciones de goles juntos y abrazados: "Primero porque nosotros llegamos en un momento difícil del club, una sequía de tres años, momentos de no ganar, y claramente que juntos con todo este grupo de jugadores conseguimos ganar tres títulos seguidos, pelear en la Champions de Concacaf hasta las semifinales, ganar el clásico histórico ante Motagua, nos tocó ganar en el Azteca y son un montón de cosas lindas y en este momento donde nos han liquidado, los jugadores saben que también la estoy pasando mal, estoy amargado, con bronca, festejar el gol todos juntos y también se lo vienen a dedicar al cuerpo técnico porque nosotros hemos hecho un gran grupo hasta con los dirigentes, por eso logramos lo que logramos y esperamos seguir así hasta el final más allá con el problema que hemos tenido que nos tiene dolidos a todos".



Le evolución goleadora de Benguché, aunque le ha costado: "Jorge no tuvo pretemporada, no ha parado, llegó de Tokyo y se tomó esos días cuando nosotros nos preparábamos y le ha costado ponerse como estaba el día que se fue a Portugal, lógicamente que lo tenemos que llevar de a poco, hasta diciembre que termine el torneo y se va a sentir mejor hasta el próximo torneo. Pero tiene esa capacidad de sacarse los defensas y definir, pero su mejor forma la va a encontrar cuando paremos y volvamos a comenzar, porque tiene mucha calidad".