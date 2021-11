Fechas confirmadas y formato: así se jugarán los cuartos de final del Apertura 2021 de la Liga MX  

América, Atlas, León, Tigres, Santos, Puebla, Pumas y Monterrey son los equipos clasificados para los cuartos de final de la Liga MX en su torneo Apertura 2021.

En este campeonato habrá nuevo monarca tras la eliminación de Cruz Azul y las fechas para los partidos ya están confirmadas, además hay nuevo formato.



Los partidos de ida de los cuartos de final del Apertura 2021 se jugarán el miércoles 24 y jueves 25 de noviembre, mientras que la vuelta serán en sábado 27 y domingo 28 de noviembre.





Las llaves también ya están definidas y así quedó todo:

1) América vs Pumas (8)

(2) Atlas vs Monterrey (7)

(3) León vs Puebla (6)

(4) Tigres vs Santos (5)



FORMATO SIN GOL DE VISITANTE



Una de las cosas que cambió para este torneo es el valor del gol como visitante, ya no será criterio de desempate y el ganador será el equipo que haya marcado más tantos en el marcador global.



En caso de que se empate en el marcador, el equipo que avance será aquel que tenga mejor posición en la clasificación general.