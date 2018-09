Luka Modric hace llorar a Zvonimir Boban, ex capitán de Croacia

En uno de los días más importantes de su carrera, el mediocampista Luka Modric se acordó del ex capitán de la Selección de Croacia, Zvonimir Boban, cuando recibía su premio The Best derribando el reinado a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

En su discurso, Modric recordó a Zvonimir Boban como su jugador modelo a seguir en su niñez, el ex capitán de Croacia estaba presente en el evento en Londres y no aguantó las ganas de llorar de la emoción.

VER FOTOS: LA INCREÍBLE EVOLUCIÓN DE MODRIC

"Este trofeo es para mi familia, sin ellos no sería un jugador y la persona que soy. También me gustaría agradecer a todos los que votaron por nosotros", dijo en su discurso.

- También quiero mencionar al tercer lugar de Francia en 1998. Gracias al capitán Zvonimir Boban quien fue mi inspiración y modelo a seguir. "Esa generación nos dio a entender que podíamos hacer algo grande".

"Este premio demuestra que todos podemos ser el mejor del mundo. Con duro trabajo y dedicación los sueños se hacen realidad", señaló Modric quien finalizó con el grito de "Boban" quien lloró.

ASÍ ES LA BELLA Y DISCRETA ESPOSA DE MÓDRIC





"Quiero felicitar también a Mohamed y a Cristiano por su gran temporada (...) Este premio no es sólo mío, es todos mis compañeros del Real Madrid y de la selección de Croacia. Gracias también a todos los entrenadores para los que he jugado, sin ellos no había sido posible".