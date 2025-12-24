Cristiano Ronaldo se luce con asistencia a Joao Félix en goleada de Al Nassr: CR7 clasifica a los dieseisavos de final

Un doblete del francés <b>Kingsley Coman</b>, el gol y el pase de gol de <b>Joao Felix </b>y la aportación de <b>Cristiano Ronaldo</b>, en modo asistente, alargaron el pleno en la fase de Grupos del <b>Al Nassr </b>que goleó al <b>Al Zawraa </b>iraquí (5-1), en la última jornada de la segunda competición continental asiática.El choque, irrelevante para las aspiraciones del conjunto de <b>Jorge Jesus</b>, sirvió para acentuar el dominio del <b>Al Nassr</b>, asentado en el primer lugar del cuarteto y con la clasificación para la siguiente ronda asegurada.