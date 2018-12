Modric revela dónde guardará el Balón de Oro y sorprende a todos

El mediocampista Luka Modric se convirtió en el mejor futbolista del año y reveló dónde guardará el Balón de Oro que conquistó en París.

Modric revela su futuro y manda un recadito a CR7 y Messi

''Los primeros días, en mi dormitorio. Al lado de la cama. Así, cada vez que me despierte podré decir que no es un sueño, que está ahí. Luego buscaré un sitio bonito para dejarlo y rendirle honores. Tengo otros trofeos, pero este estará en un lugar privilegiado", dijo el croata.

Modric añadió que se considera como ''alguien normal. Y me comporto como tal. Veo que la gente me ve así. Como alguien humilde. Y voy a decir una cosa, me alegro de que alguien normal pueda ganar el Balón de Oro''.

Por último, la figura del Real Madrid reconoció que Cristiano Ronaldo y Messi son los mejores futbolistas de la historia.

''En la historia quedará que un jugador croata, representante de un país pequeño, ganó el Balón de Oro después de Cristiano y Messi, que son jugadores de otro nivel. Nadie tiene derecho de compararse a ellos. Son los mejores de la historia de este deporte. Ir detrás de ellos es increíble. No creo ni por un segundo que esto se ha acabado para ellos'', cerró.