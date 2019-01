Solari habla sobre el futuro de Keylor Navas y de Isco en el Real Madrid

El entrenador del Real Madrid, Santiago Solari habló este miércoles en la previa del primer partido del 2019 contra el Villarreal. Destacó lo que viene para el cuadro blanco y por supuesto mencionó a Keylor Navas e Isco Alarcón, dos jugadores que no están cómodos en la institución.

¿Se va Navas del Madrid? El argentino deja las cosas claras. Explica las razones de la competencia donde tiene una dura tarea para levantar al Madrir y dar la pelea en una liga donde el equipo se rezagó y dejó escapar al Barcelona.

Año 2019: "Lo afrontamos con mucha ilusión. Están todos los frentes abiertos. Y allí iremos. Que cada jugador este metido y alegre es muy importante para nosotros".

Jugar fuera de casa: "Me han pasado esos datos. Intentaremos cambiarla esas estadísticas de los primeros partidos del año. Lo afrontamos con compromiso, ilusión, energía... La competición no se fija en fechas, en Navidad, Año Nuevo Reyes... Es difícil por el poco descanso, pero estamos preparados".

Piezas y mercado de invierno: "El futbol es día a día. Está siempre abierto, es la ilusión que uno genere. Cada partido es una oportunidad para demostrar que estás preparado para cualquier compromiso. La competición está abierta a la magia. El que compite no le teme a nada. No me planteo hipótesis. Todos los jugadores que tengo son parte de la plantilla. No me corresponde hablar de esta esfera, es algo privado del club".

Futuro de Isco: "Todos tienen que estar metidos y con alegría. Todos son fundamentales. Por supuesto Isco también. Es un grandísimo jugador. Nos ha dado y nos dará muchas alegrías. La Ilusión está intacta".

Partido ante Villarreal: "Hay que hacer un partido sólido y con mucha energía, tener ritmo y jugar con agresividad. Han cambiado de entrenador y eso hace que ahora sea un equipo con otras características".

Estado físico: "El fútbol es global. No se puede separar en partes. Todo va unido: lo físico, lo táctico, lo técnico, lo anímico... Se mueve todo en conjunto. Cuando funciona todo, todo va. Veo mucho compromiso y ganas de seguir ganando".

Su futuro en el banquillo: "Nos vincula el corazón y las ganas de vivir el día a día. Soy feliz enfocándome sólo en el día a día".

Futuro de Keylor Navas e Isco: "Los veo a todos muy contentos, y no es de ahora. Cerrar el año con un título fue muy bueno para el grupo y sus objetivos".