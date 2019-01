Scolari no interesa a la Selección Colombia, dice la Federación

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) negó oficialmente este martes haber ofrecido el cargo de director técnico nacional al brasileño Luiz Felipe Scolari, en reemplazo del argentino José Pekerman.

La FCF "se permite informar que no está buscando al entrenador Luiz Felipe Scolari para dirigir el seleccionado nacional", indicó la entidad en Twitter.



El campeón del mundo con la verdeamarela en Japón Corea del Sur-2002, actualmente en el Palmeiras de Brasil, había dicho a principios de diciembre que tenía una oferta de la tricolor pero que necesitaba pensar "con claridad" antes de tomar una decisión.



Pero este martes, en la primera comparecencia ante la prensa del año, Felipao cerró la puerta a un fichaje internacional y reiteró que seguirá al frente del campeón brasileño.



"Voy a seguir en Palmeiras, pese a que la selección Colombia me sigue buscando", aseguró.



Frente a las declaraciones de Scolari, la FCF afirmó que celebraba su decisión de quedarse dirigiendo al cuadro brasileño "ya que acá no tiene ninguna oferta laboral".