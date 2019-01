¡Imperdibles! Los 10 mejores partidos de la MLS

El calendario de la nueva temporada de futbol estadounidense ya está disponible y los fanáticos empiezan a contar los días para ver a las mejores estrellas de la MLS enfrentarse entre sí. Los rivales de siempre, las nuevas incorporaciones y los equipos de buen juego protagonizan los 10 partidazos que no te puedes perder en la nueva zafra americana.

LA Galaxy VS Chicago Fire (2 de Marzo): debuta Guillermo Barros Schelotto como técnico del Galaxy de Zlatan y lo hará frente al equipo de Bastian Schweinsteiger.

San José Earthquakes VS Montreal Impact (2 de Marzo): partido que marca el debut de Matias Almeyda al mando de los Quakes.

DC United VS Atlanta United (3 de Marzo): el campeón defensor debuta con Frank de Boer como técnico tras la salida del “Tata” Martino.

New York City FC VS DC United (10 de Marzo): Los rivales del este se enfrentan, Maxi Moralez VS Wayne Rooney.

FC Cincinnati VS Portland Timbers (17 de Marzo): la nueva franquicia de la MLS debuta como local contra el subcampeón del 2018.

Minnesota United FC VS New York City FC (13 de Abril): Darwin Quintero (Colombia), Francisco Calvo (Costa Rica) y Romario Ibarra (Ecuador) se enfrentan al equipo de la gran manzana.

Columbus Crew VS LA Galaxy (8 de Mayo): “El mellizo” regresa a Ohio, pero esta vez como técnico y como rival.

San José Earthquakes VS LA Galaxy (29 de Junio): River Plate y Boca Juniors dicen presente en la MLS, Matias Almeyda VS Guillermo Barros Schelotto.

LA Galaxy VS San José Earthquakes (12 de Julio): dos semanas después de enfrentarse en San José, viajarán a Los Ángeles para decidir el ganador de la serie.

Portland Timbers VS Atlanta United (18 de Agosto): Se repite la final del 2018 pero primera y tal vez única vez en la temporada.