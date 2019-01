Georgina Rodríguez llegó solita a Argentina para celebrar su cumpleaños

Aunque Cristiano Ronaldo "no lo quiera" de esa forma, su unión con Argentina tiene dos motivos. El primero es su eterna rivalidad con Lionel Messi, entre cifras, clásicos y títulos, y el otro es Georgina Rodríguez. Sí, la novia del portugués tiene raíces del país sudamericano y es el destino que eligió para celebrar sus 25 años.

La bailarina nacida en Huesca es hija de Jorge, quien es argentino. Georgina no dudó en subirse a un avión y volar hasta Buenos Aires, donde aterrizó este domingo. Como era de esperarse, la diva posteó imágenes en su surtida cuenta de Instagram: un regalo para sus aficionados.



Y es que uno de los hechos que más disfruta la modelo es su anonimato. Volvió a ser aquella desconocida vendedora que un día cruzó su mirada con la de Cristiano Ronaldo en un negocio de ropa. "Aterrizo en el país que me vio nacer, a la misma hora día de mi nacimiento, hace hoy 25 años. Caprichoso destino, mi querido Buenos Aires", escribió Georgina Rodríguez en las redes sociales.





Ella es pareja de 'CR7' desde 2016, luego de que el luso terminara una relación con la modelo ucraniana Irina Shayk. Georgina es madre de uno de los cuatro hijos de Cristiano, y ahora tratará de convencerle para que se olvide de la Juventus por un instante. Y es que conocer de donde salió Messi puede ser un buen dato.