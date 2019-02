El Barcelona está “tranquilo” con el tema Messi

Desde el partido con el Valencia, donde Messi tuvo que ser atendido, no paran los rumores sobre su estado físico y una posible ausencia en el clásico de este miércoles. En el club blaugrana se sigue manejando el mismo mensaje de optimismo, Messi no estaría tan mal como se dice y podría estar al 100% para el clásico, se habla de que una posible ausencia se daría por decisión técnica y no por su estado de salud.

Lionel Messi no participó del entrenamiento de este lunes por la mañana y los medios prendieron las alarmas, pero en declaraciones de voceros del club se insiste que esta situación se da por precaución. “Ninguna inquietud con Messi” es el mensaje que el diario SPORT dice recibir desde el seno del club. A pesar de que el golpe recibido por Messi fue fuerte, dicen que la contractura resultante fue pequeña y que Messi entrenará este martes.

El argentino probará el martes en el entrenamiento, dependiendo del dolor dependería su titularidad y participación en el primer clásico del 2019. Ernesto Valverde deberá discutir con Messi sobre su estado físico para determinar sus posibilidades contra el Real Madrid.