Lo confesó: Drenthe revela al verdadero culpable de su salida del Real Madrid

El lateral holandés Royston Drenthe confesó en una entrevista para AS quién fue el verdadero responsable de su salida del Real Madrid.

Así marcha el Real Madrid en la tabla de posiciones de la Liga Española

Drenthe, que a sus 31 años juega en la segunda división de Holanda, explicó que en su etapa por el Real Madrid contaba para José Mourinho, pero fue Jorge Valdano quien decidió sacarlo del equipo.

''Lo que decía Mourinho era por Valdano... porque yo recuerdo que Mourinho me dijo que si entrenaba fuerte y tenía esta mentalidad yo tenía un hueco en el Real Madrid'', comenzó diciendo.

''A Mourinho le gustaba la manera en que yo entrenaba, siempre iba fuerte, fuimos a Los Angeles (por la pretemporada) y todo marchó bien'', agrega Drenthe.

El holandés revela que a dos días del cierre del mercado de fichajes, Mourinho lo contactó para avisarle que se tenía que ir del equipo por órdenes de la directiva, en esta ocasión por Valdano.

''Mourinho me llamó y me dijo que me tenía que ir un año de cedido por orden de arriba (directiva). Yo le conteste: 'Pero usted me dijo que yo tenía un hueco en el Madrid'. Entonces me explicó que tenía que elegir porque ya no había un hueco para mí'', explicó el lateral.

Tras ese episodio, Drenthe finalmente se fue muy molesto al Hércules a préstamo y nunca estuvo de acuerdo con las decisiones que tomó el Real Madrid en el mercado de verano del 2010.