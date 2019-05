Valverde tras la eliminación: ''Me ha sorprendido el cuarto gol; lo sentimos mucho''

El entrenador Ernesto Valverde concedió una rueda de prensa donde se refirió a la dura eliminación del Barcelona en la Champions League. El español se mostró frustrado tras caer contra el Liverpool en Anfield por el marcador global de 4-3.

Ocasiones falladas

''En el primer tiempo hemos tenido algunas opciones para poder marcar, también en la segunda. Ellos han estado bien, muy agresivos. No hemos transformado nuestras ocasiones. El resultado es muy abultado pero cuando te ganan 4-0 no puedes poner excusas. Han sido mejores y hay que aceptarlo''.

Los fantasmas de la Roma

''Lo más doloroso es repetirlo, ha vuelto a ocurrir. Es el segundo año que nos remontan una situación así y hemos vuelto a caer. Queríamos estar muy concentrados para evitarlo''.

Mensaje al grupo.

''Cuando tienes un batacazo de este peligro tenemos que pasar unos cuantos días horribles como toda nuestra afición. Debemos pasar nuestra penitencia. Tenemos que volver a rehacernos. Lógicamente estamos tocados''.

Mensaje a la afición

''Lo sentimos mucho. Todo lo que hacen los jugadores de fútbol es para contentar a su público y que estén orgullosos. Todo el mundo espera ganar siempre, pero cuando hemos perdido lo hemos hecho de forma dolorosa. Hasta ahora no habíamos perdido en Champions''.

El cuarto gol

''Me ha sorprendido, a mí y a todo el mundo. Ha sido increíble y nos ha sacado de la eliminatoria. Supongo que ellos han sacado rápido y no nos han dejado tiempo a colocarnos. No he visto claramente la jugada porque cuando he visto el balón ya estaba dentro. Es el mejor equipo de la Premier a balón parado. Todos los goles son errores de alguien, si nos ponemos a mirar las dianas que hemos encajado veremos que hemos tenido problemas''.

Reconocimiento al Liverpool

''Han estado bien, muy agresivos y las opciones que teníamos para hacer gol no las hemos transformado. El marcador es 4-0, pero cuando te ganan así no puedes poner ninguna excusa. Han sido mejores''.

Futuro

''No sé como me puede afectar a mí. No hemos tenido tiempo de pensar las cosas. Aquí estamos, el técnico tiene que asumir su responsabilidad''.

Dos duras eliminaciones en Champions

''No sé cómo me puede afectar, no hemos tenido tiempo de pensar en muchas cosas''.