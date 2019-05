Tomás Roncero al Barcelona: "Esta humillación les va a costar superarla... humildad les faltó"

Fiel a su estilo, el periodista español Tomás Roncero, simpatizante del Real Madrid, no pierde tiempo y dedicó unas palabras al Barcelona tras la eliminación de la Champions League con derrota 4-0 ante Liverpool en Anfield.

Les recordó que ganaron 3-0 en la ida y para la vuelta el rival no contaba con sus máximas figuras: Firmino y Salah. "Qué más querían para pasar una eliminatoria. Les tendremos que enseñar como se llegan a las finales. No están preparados para esto", inició contando en su videoblog para Diario AS.

"Messi, no vas a ganar esa copa tan linda, tampoco este año. No, Leo. Si estuvieras en el Real Madrid tendrías muchas, en el Barcelona es lo normal, que les remonten un 3-0 con un equipo de suplentes", agregó.

Los azulgranas llegaron a la vuelta de semifinal con un marcador abultado conseguido en la ida y no pudieron avanzar. Doblete de Origi y Wijnaldum les dejó fuera.

"Esta humillación les va a costar superarla... humildad es lo que les ha faltado. El Madrid los acompaña en el duelo, si quieren", cerró entre risas.