¡Colombiano Duván Zapata espera la llamada del Real Madrid!

Duván Zapata, delantero goleador del Atalanta de Italia ha hablado con el medio colombiano Caracol, en donde aduce esperar una llamada del Real Madrid.

"A mí no me ha llamado el Real Madrid, ojalá. La verdad que no, he escuchado, he visto que me han vinculado, para mí es un orgullo. Intento estar tranquilo, con los pies en la tierra y pensar en lo que se viene", dijo el goleador caleño que jugará Champions League la siguiente temporada con el club italiano.



Un total de 23 goles alcanzó con la camiseta de los de Bérgamo, lo que le ayudó al club clasificar a su primera Champions en la historia.

Pero es que no solo en la órbita del Real Madrid comienza a sonar, también en la AS Roma. "La verdad de la Roma no sé nada. En Italia cada ida que pasa me vinculan con un equipo deferente, pero por ahora intento estar tranquilo. El Atalanta hizo un esfuerzo muy grande para que pudiera estar acá y mi mente está puesta en terminar la temporada de la mejor manera y espero poder estar en la Selección", cerró diciendo.