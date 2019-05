Las 12 nuevas reglas del fútbol que debutan este 1 de Junio en todo el mundo

La International Football Association Board (IFAB) aprobó las nuevas reglas de fútbol que se implementaran por primera vez desde el 1 de junio del presente año en todas las competencias internacionales como Mundial Femenino, Copa América y la Copa Oro donde participará Honduras



Ver también: Selecciones favoritas para el mundia femenino Francia 2019



Estas nuevas medidas también tendrán su impacto en los torneos de selecciones como la Copa América y la Copa Oro de la CONCACAF que dará inicio este 15 de junio al 7 de julio. Además estará presente en el Mundial Femenino que se desarrollará en Francia.



A pesar de que estas nuevas reglas han generado polémica, se han hecho con el objetivo de mejorar el espectáculo. Estos cambios van desde mostrarles tarjetas a los entrenadores hasta la forma de cómo tener las manos en el área.



Las nuevas reglas.



1. Sustituciones: Cuando un jugador sea sustituido debe salir por el área del campo que le quede más cercano a la línea de limite a menos que el árbitro indique lo contrario. Es decir, ya no tiene que salir por el centro del campo ya que muchas veces los jugadores aprovechaban toda esa distancia para perder tiempo.









2. Vestimenta de los jugadores: Los futbolistas podrán utilizar camisetas debajo del uniforme de varios colores incluso hasta estampados, pero el limite de las mangas debe ser igual a la playera principal del equipo.







3. Decisiones arbitrales: A) El árbitro no puede cambiar una decisión después de que el juego se haya reiniciado, pero si puede sacar una tarjeta amarilla o roja por un incidente anterior.



B) Si el juez abandona el campo para revisar una jugada a través del VAR o para llamar a los jugadores al campo al final de un tiempo todavía se puede cambiar una decisión.



C) A los integrantes del cuerpo técnico se les puede amonestar con tarjeta amarilla o roja dependiendo la mala conducta que tengan. Si no se puede identificar al responsable, la tarjeta la recibirá el entrenador principal.



D) Si el árbitro pita penal y el jugador que lo va a lanzar queda lesionado, este puede recibir asistencia dentro del campo y luego ejecutar el penal. A diferencia de lo que ocurría antes, que si el futbolista quedaba tirado en el césped tenía que salir de la cancha y esperar a que el juez le diera la orden de regresar.







4. Descanso: Se debe diferenciar las pausas que pueden haber en el partido. En condiciones de temperaturas altas y mucha humedad se permitirá pausa para que los jugadores puedan refrescarse, está durará entre 90 segundos y 3 minutos. Y la pausa para hidratación solo será de 1 minuto.







5. Fair Play: El equipo que gane el sorteo puede decidir realizar el saque inicial. Cuando haya una pelota suelta se le entregará al portero para que reinicie el juego si la incidencia ocurrió en el área. Si es fuera del área se le entregará al último jugador que tocó el balón y los demás jugadores deben de estar a una distancia de cuatro metros por lo menos.







6. Rebotes en el árbitro: Si el balón rebota en el juez del partido o en uno de sus asistentes y la jugada termina en gol o si el rebote perjudica al equipo que tenia la posesión y provoca el ataque del rival, se detendrá el juego y se hará un bote al suelo neutral.







7.Portero: Si el guardamenta despeja con la mano y el balón termina dentro del arco rival, se invalidara la anotación.







8.Faltas: a) Si el arquero recoge la pelota con la mano en su área después que se la pase un compañero con los pies, se cobrara tiro indirecto, pero no se amonestara al guardameta.



B) El portero puede tomar el balón con la mano si un compañero se la pasó de un saque de banda deliberadamente o si el arquero no conecta con el esférico al querer despejar la pelota.



C) El árbitro podrá esperar una siguiente jugada para poder amonestar si el equipo perjudicado saca rápido y crea una situación de gol.



D) Si un jugador marca un gol ilegal y el juez le saca amarilla, la amonestación se mantiene aunque el tanto sea invalidado.



E) Todas las agresiones verbales serán castigadas con tiro libre indirecto.







9. Tiros libres: Una vez que se haya señalado que es un tiro libre indirecto, el árbitro pude dejar de mostrar la señal de que es tiro libre indirecto si a los jugadores les quedó claro que no se puede marcar directamente.







10. Penales: Cuando se ejecute un penal, el guardameta debe tener al menos un pie en la línea del arco y no puede pararse detrás de ella.







11. Saques de meta: En los saques de arco el balón está en juego una vez que se patea y se ve claramente que se mueve, ya no es necesario que salga del área.







12. Tocar el balón con las manos: Siempre que un jugador toque la pelota con la mano dentro del área, a menos que sea el portero, será sancionada como infracción si:



a) El atacante toca el balón con la mano y termina en gol.

b) Si el delantero u otro jugador rival controla la pelota con la mano.

c) Cuando el jugador toque el balón con la mano por encima del hombro.