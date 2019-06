Guardiola confiesa cuál es la mejor liga del mundo: ''Es el mejor sitio para jugar y entrenar''

El español Pep Guardiola brindó una entrevista para el canal oficial del Manchester City, City TV, en la que reconoció que la Premier League es el mejor sitio para jugar y entrenar en todo el mundo.

Video: Guardiola sorprende al seguir dando instrucciones en pleno festejo

Guardiola, que conquistó el bicampeonato con el City en el fútbol inglés, dijo sin tapujos que la Premier está por encima de la liga española y alemana gracias a la calidad y el apoyo de los aficionados.

''No hay mejor sitio para jugar y entrenar que en Inglaterra. No lo puedo comparar ni con España ni con Alemania. Sobre todo por cómo te defiende la gente aunque no ganes. No te silban, están contigo'', señaló Pep, que puso como ejemplo su primera temporada al mando de los 'citizens'.

''Recuerdo lo difícil que fue la primera temporada, caímos ante el Mónaco en la Liga de Campeones y no nos fue bien en la Premier, pero la gente nos apoyó y en el estadio nos animaban. Además, no hay prensa entre semana. Es el lugar perfecto para trabajar. No gané un título en mi primera temporada y no olvido que la gente me apoyó. No es comparable con España y Alemania. No he estado en otros países, pero deben de ser bastante similares. Si voy a Italia sería bastante similar a España. En otros lugares, los aficionados te abuchean si no ganas, pero aquí siempre te apoyan. Es como si yo fuera uno de ustedes'', explicó el entrenador.

A pesar que todavía no levanta la Champions League con el City, Guardiola aún acepta ese gran reto.

''El fútbol siempre te da otra oportunidad. La gente siempre decía que hasta que no ganas la Premier League no puedes ser considerado uno de los mejores, ahora es la Champions League. Que hayamos ganado la Premier hace que la gente comience a hablar de ganar la Champions. Está bien, acepto este desafío. El fútbol siempre te da otra oportunidad. Si no sucede la próxima temporada, será la próxima, y si no sucede la próxima será la siguiente... Conmigo o sin mí, con este grupo o sin este grupo, es importante que estemos luchando por eso y tal vez algún día suceda. Si no ocurre nunca, mala suerte, lo importante es estar ahí y volverlo a intentar. Trabajamos a tope para controlar al máximo ese punto de azar pero hay situaciones impredecibles, cosas que no puedes controlar'', apuntó.

Por último, Guardiola aseguró que el Liverpool fue clave para mantener el nivel de su equipo y ganar cuatro títulos esta campaña.

''El Liverpool nos obligó a mantener el nivel toda la temporada. Es una temporada inolvidable. Si ganas cuatro títulos así es porque eres un equipo consistente. Lo más difícil en este deporte es ser consistente a lo largo del tiempo y lo hemos logrado'', cerró.