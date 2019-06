Cristiano Ronaldo sobre el Balón de Oro: ''¿Qué más puedo hacer?''

El delantero portugués Cristiano Ronaldo habló para El Larguero de la Cadena SER tras derrotar a Holanda y levantar el trofeo de la Liga de Naciones.

Otro título para Portugal

''Son ciclos, no se puede ganar siempre, pero es verdad que la selección de Portugal está pasando por una fase muy buena desde 2016 cuando ganamos la Eurocopa y ahora hemos ganado la Liga de las Naciones. Es un momento en el que la Selección está disfrutando y yo también obviamente, porque jugar por la Selección, disfrutar y ganar títulos es muy importante''.

Buen ambiente

''El apoyo fue increíble, no solo para mí también para todos mis compañeros. Nos ayudaron mucho a conquistarlo. No para mi ambición porque me siento bien. Intento ayudar a los más jóvenes y ellos intentan ayudarme a mí, es una conexión perfecta''.

Temporada

''He ganado tres competiciones, he estado bien, como siempre. A lo largo de mi carrera no ha habido una época en la que haya jugado mal y este año no ha sido diferente''.

Balón de Oro

''En 16 años los números hablan por sí solos. ¿Qué más puedo hacer? ¿Merezco el Balón de Oro? No lo sé. Eso se lo dejo a ustedes, que son los que evalúan mi rendimiento. No me voy a valorar''.