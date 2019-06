Cristiano Ronaldo le pide a De Ligt que se vaya a la Juventus

Portugal se convirtió este domingo en el primer campeón de la Liga de Naciones al imponerse 1-0 a Holanda en la final de este nuevo torneo continental.

Además de esto, la noticia la ha dado Cristiano Ronaldo y Matthijs de Ligt, ambos figuras en sus respectivas selecciones.

Hay que recordar que el aún jugador del Ajax es uno de los más buscados en el presente mercado de fichajes. Clubes como el Barcelona, PSG y hasta la Juventus lo quieren fichar.

"Me voy a ir de vacaciones ahora. Voy a pensar en lo que es mejor para mí y entonces decidiré. Creo que es importante para un jugador joven jugar, eso es lo único que sé", dijo De Ligt tras el juego ante Portugal en la Liga de Naciones.

Pero ojo, De Ligt hizo una confesión y se trata de una conversación que tuvo con Cristiano Ronaldo al final del juego. El "7" le hizo una petición.

"Ronaldo me pidió que me vaya a la Juventus. Me sorprendió un poco esa petición, por eso me reí. No lo entendí al principio", comentó.

No hay duda que CR7 tiene mucho peso en el mundo del fútbol y muchos jugadores lo admiran. Habrá que ver si De Ligt termina tomando en cuenta lo que le dijo Cristiano.