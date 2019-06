La impresionante cifra que pide Manchester United al Real Madrid por Paul Pogba

El Real Madrid ha logrado cerrar ya los fichajes de Jovic, Hazard y Mendy, ahora, el próximo objetivo es Paul Pogba, petición expresa de Zidane y del que ya sabrían el precio.



El Manchester United no quiere dejar salir al jugador pero se ha resignado a su marcha, que no será para nada barata. Los ingleses piden 170 millones de euros al Real Madrid, según apunta Mirror, una cifra muy elevada y a la que podría no llegar el conjunto blanco.





De hecho, Florentino Pérez está dispuesto a ofrecer 150 millones por Pogba, pero el United no quiere bajar ni un euro su precio. Es una pieza fundamental del equipo y en 2016 pagó por él 100 millones. Además, los diablos rojos cuentan con la ventaja que el francés tiene contrato hasta el 2021, por lo que no tienen ninguna prisa en darle una salida, pudiendo esperar una temporada para venderlo.



El diario inglés apunta a que las negociaciones serán largas y de un tira y afloja constante. El Real Madrid ya se ha dejado 100 millones (que pueden llegar a 140) por Hazard y otros 60 por Jovic recientemente, pero saben que deben pagar si quieren hacer efectivo el ‘plan renove’.