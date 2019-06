¡Despiadante! La durísima crítica a De Ligt de un campeón del Mundo: "Me da ganas de vomitar"

Matthijs de Ligt todavía no tiene definido dónde jugará la próxima temporada. El joven defensor del Ajax de 19 años medita aún esa decisión, misma que no ha caído bien en otras personalidades del fútbol.

Ver más: Gigante es EXPULSADO por la Uefa de competiciones europeas

Tal es el caso de Christophe Dugarry, campeón mundial con Francia en 1998, quien cuestionó el accionar del holandés.



“¿En qué está pensando? Tiene 19 años, ¿qué más dan 12, que 13, 14 o 15 millones de euros? ¿50 metros más de casa, un coche más, diez metros más para su barco?” comenzó hablando con dureza sobre el tema en ‘RMC Sport’.

Dugarry no se anduvo con cuentos y atizó contra De Ligt.

“Si sólo ha elegido equipo por el dinero es mejor dejarlo, me dan ganas de vomitar. Es excelente, un jugador muy bueno, pero si tiene esa mentalidad no va a durar mucho” continuó diciendo el exjugador del AC Milan y Barcelona.

A De Ligt no solo lo buscó el Barcelona, también ha sonado en la órbita del Manchester United, Juventus y Real Madrid, pero tal parece el club que sí va en serio por él es el PSG, quienes ya han entrado en negociaciones con De Ligt y por eso Dugarry le criticó de forma tajante, ya que quiere imponerle al PSG una cláusula de salida.



“Felicito al presidente, a Leonardo... ¿Todavía no has comenzado en el PSG y ya quieres tener una puerta de salida?”, concluyó diciendo.