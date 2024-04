¿Qué pasó? Las palabras de Klopp tras su intenso cruce con Salah en el empate del Liverpool

“Francamente, no estoy de humor para hablar de esto, ni siquiera para ver esto. Teníamos que ganar aquí, lo sabíamos y no lo hicimos”, dijo el técnico alemán para TNT Sports.

El Liverpool es tercero con 75 puntos, por detrás del Arsenal (77) y Manchester City (76), que respectivamente tienen uno y dos partidos más por jugar.

En conferencia de prensa, Klopp explicó: “No pienso en eso, realmente. Dije antes del partido que teníamos que ganar nuestros encuentros, pero no lo hicimos. No ayuda a nuestra situación. ¿Van a perder (City y Arsenal) dos o tres partidos? Yo No lo creo... no”.

“Tenemos 75 puntos, así que 84 posibles (si el Liverpool gana los tres últimos partidos de la temporada). Es un buen objetivo. Ésa será mi actitud, mi estado de ánimo, y ya veremos”, añadió el DT.