Joao Félix es presentado en el Atlético de Madrid con número de leyenda

El jugador portugués Joao Félix descartó este lunes sentir presión por reemplazar a la estrella francesa Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid tras haber llegado al club mediante un traspaso récord de 126 millones de euros.

"Yo me limito simplemente a jugar y a hacer mi trabajo lo mejor que puedo, para ayudar al club en el que estoy", dijo el atacante de 19 años en su presentación oficial con el equipo 'colchonero'.



Joao Félix fue preguntado una y otra vez si sentía presión al haberse convertido con su traspaso desde el Benfica de Lisboa la semana pasada en el jugador portugués más caro de la historia, incluso superando a Cristiano Ronaldo.