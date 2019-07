Maradona frenó la llegada de un crack al Real Madrid: ''Me mandaron un precontrato para firmar''

El exjugador argentino Cristian Alberto González Perret, mejor conocido como 'El Kily', concedió una entrevista para Libero de TyC Sports en la que revela que estuvo a punto de firmar por el Real Madrid a finales de los 90's y principios del 2000.

El zurdo fue uno de los mejores volantes ofensivos que tuvo el fútbol europeo, militando en el Zaragoza por tres temporadas, con el mejor Valencia jugó por cuatro años y tres campañas más con el Inter de Milán plagueado de figuras.

Sin embargo, antes de recalar a Europa, 'El Kily' González confiesa que tenía todo listo para ir al Real Madrid, pero Maradona lo frenó para que fuera a jugar a Boca Juniors.

''Jugamos un Central-Boca en La Bombonera. Ese día Maradona salió a decir que los chicos de Central le habían dando un baile a Boca. Ese partido lo estaba viendo Jorge Valdano, que en ese momento dirigía el Real Madrid'', comenzó diciendo el exfutbolista.

Y agrega: ''Tiempo después me cruzo con Fernando Redondo en la Selección y me cuenta que mi bolso estaba armado, con mi nombre, para ir a hacer la pretemporada con el Real Madrid a Ginebra. Cuando jugaba en Central, yo no sabía lo que era el Real Madrid porque en Rosario, en mi casa, se veía el noticiero y la tele andaba mal''.

El argentino, que también es nacionalizado español, asegura que ''me mandaron un precontrato para firmar con el Real Madrid, pero en el medio se metió Maradona para ir a Boca. Diego me llamó a mi casa, imaginate, una cosa de locos. '¿No queres venir conmigo a jugar a Boca?', me preguntó. Yo tenía 20 años y te imaginas, voy corriendo. Y ahí se terminó descartando al Real Madrid y me fui a Boca''.

Por último, el ídolo de Central solo tiene palabras de agradecimiento para Maradona. ''A mi Diego siempre me tuvo un aprecio especial. Me arropó en Boca con todos los monstruos que había. Fue una experiencia única estar en Boca con él'', cerró.