Víctor Valdés sobre Ansu Fati: ''Sus botas eran un desastre y fuimos a comprar unas nuevas''

El español Víctor Valdés brindó su primera rueda de prensa como entrenador del Juvenil A del Barcelona antes de medirse al Ajax en la inauguración del Estadio Johann Cruyff, y se refirió a la perla de 16 años Ansu Fati y tuvo palabras para Neymar.

Así marcha la tabla de posiciones en la Liga Española

Ansu Fati

''A mí no me sorprende. Lo he disfrutado muy poco. Vivió un momento especial con el Juvenil A. El primer día que lo puse, vino con molestias a Rusia. Tomamos la decisión de intentar resolver ese problema. Le dije que me enseñara las botas y eran un auténtico desastre, el dolor venía de ahí. Nadie cayó en comprar unas botas nuevas, y yo sí. Fuimos a comprar unas nuevas''.

Cualidades de Ansu Fati

Es fuerte, veloz y tiene desparpajo. A ese talento hay que darle la libertad para que fluya. Me alegro mucho por él, me ha llamado esta mañana y me ha hecho mucha ilusión. El número con el que debuta lo dice todo. Le estoy agradecido a Valverde que tuviera esos minutos''.

Consejo para Ansu

''Que no se olvide de dónde viene. Representa el trabajo bien hecho. Tuvo la suerte de cumplir la meta, como la hemos cumplido otros. Que toque la gloria o no, es un camino muy diferente. Tiene alma de jugador de élite y es un asesino del área''.

¿Ansu no volverá al Juvenil A?

''No tengo la experiencia como entrenador para decidir eso. La dinámica que tiene en sus piernas es la ideal. Pienso que nuestra etapa como jugador y entrenador acabó en Rusia. Hay una estima personal en pocos días''.

Sobre Neymar

''Qué te voy a decir de Neymar, yo he estado un año con él y siempre me destaca. Estuvo implicado en la última Copa de Europa que ganamos. Estoy en la base, no estoy para valorar otras cosas''.

¿Extraña la portería?

''El vínculo que creo con mis porteros y cómo me involucro con ellos, me basta. Abandoné la portería y soy lo que veis, un entrenador sin guantes y nunca dejo de ser portero. En esa cárcel he vivido momentos de gloria suprema. No echo en falta la portería''.