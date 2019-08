Leonardo sobre la operación Neymar: "No hay acuerdo, las negociaciones siguen"  

Leonardo, director deportivo del PSG, habló tras la victoria del equipo de la Torre Eiffel frente al Metz por la tercera fecha de la Ligue 1 de Francia.

El brasileño ser refirió al tema Neymar y aseguró que de momento "no hay acuerdo" con el Barcelona por el traspaso.



"Nuestra posición sobre la posible partida de Neymar es clara, todos saben lo que queremos. Recibimos una primera oferta por escrito el 27 de agosto y la rechazamos, las condiciones no nos convienen. Quedan tres días antes del final de la ventana de transferencia, y por ahora, no hay acuerdo", aseguró el directivo.





Además, Leonardo, afirmó que las negociaciones no se han roto y que seguirán hasta la fecha límite del mercado de fichajes.



"La fecha límite es el lunes a las doce de la noche. No hemos puesto ningún límite que no sea el natural, la posición de Neymar siempre ha sido clara, nos ha dejado claro que quiere irse".



El director deportivo del PSG, terminó sus declaraciones sobre el tema diciendo que todo depende del Barcelona, ellos solo están esperando una oferta que satisfaga.

Leonardo también se refirió al futuro de Keylor Navas, aunque no lo hizo directamente, habló de Alphonse Aréola, el portero que llegaría al Real Madrid por el tico.



"Areola de su lado está en negociaciones con otro club, no quería jugar esta noche, respetamos su decisión". Todavía no sabemos si se irá, todo sigue siendo posible. "