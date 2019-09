Florentino Pérez confirma que Real Madrid irá por el fichaje de Mbappé

Una nueva Asamblea tendrá el Real Madrid el próximo domingo donde Florentino Pérez estará presente.

El presidente del conjunto blanco tuvo una breve reunión con los socios de la institución y dio detalles en relación al mercado de fichajes.

Ver también: Luka Modric, el nuevo lesionado en el Real Madrid de Zidane

Lo más importante que dijo fue sobre el interés de fichar un francés y se trata de Kylian Mbappé. Los socios le preguntar sobre fichar al joven atacante del PSG en lugar de Paul Pogba, otro de los que ha sonado con fuerza.

"Si es que no nos los venden. Claro que nos gusta uno francés que dicen por ahí e iremos a por él... Pero no lo venden", respondió Florentino Pérez a un socio que pidió la compra de Mbappé, según resalta Mundo Deportivo.

Está muy claro que el Real Madrid buscará fichar a Mbappé en 2020, lo que sería la gran bomba en el mercado de verano.

Por otra parte, se refirió a lo que pasó con Pogba. “Hay jugadores a los que no venden. A por Lewandowski hemos ido varios años a por él y nada, porque no tiene cláusula y no lo venden. Ha sido el mismo caso que con Pogba. No nos lo han querido vender”, detalló.

Sobre su futuro, Florentino fue claro y al parecer va a seguir en la siguiente legislatura. "No estoy desgastado", dijo, añadiendo que mientras tenga fuerzas y sienta el apoyo de la masa social, seguirá en el cargo.