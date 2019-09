Parte médico: Luka Modric se une a la plaga de lesionados en el Real Madrid

El centrocampista croata del Real Madrid Luka Modric ha sufrido una lesión muscular en el muslo derecho, a una semana del inicio del club blanco en la Liga de Campeones.

Te puede interesar: Las sorpresivas declaraciones de Mourinho sobre Cristiano: "Lo que él hace no me asombra, es un fenómeno"



El jugador fue sometido a unas pruebas médicas que evidenciaron "una lesión muscular en el aductor de la pierna derecha", informó este jueves el club blanco en un breve parte médico.



El comunicado no precisa el tiempo de baja del centrocampista limitándose a afirmar que está "pendiente de evolución".





Sin embargo, la lesión parece descartarle para el partido de la 4ª jornada de Liga el sábado contra el Levante y le convierte en seria duda para el encuentro de la primera jornada de la Liga de Campeones contra el París SG el miércoles en la capital francesa.



Modric viene a engrosar una enfermería ya repleta con jugadores como el colombiano James Rodríguez, el belga Eden Hazard, el joven Brahim Díaz o Francisco Alarcón 'Isco'.



James y Hazard ya han vuelto a entrenarse con el grupo el martes, lo que hace pensar que podrían estar disponibles contra el Levante o en París.