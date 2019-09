Las sorpresivas declaraciones de Mourinho sobre Cristiano: "Lo que él hace no me asombra, es un fenómeno"  

José Mourinho ha vuelto a ser noticia tras sus últimas declaraciones sobre su compatriota y excompañero de trabajo Cristiano Ronaldo.

El entrenador portugués dio una entrevista al canal '11' del país luso en el que sorprendió con sus palabras sobre el jugador de la Juventus.



"Lo que él hace no me sorprende. A sus 34 años, es un jugador top, militando en un equipo top, con ambiciones top. No me sorprende porque, en términos genéticos, es un caso de estudio y en cuanto a mentalidad también", aseguró Mourinho.







Entrenador y jugador coincidieron en el Real Madrid durante el 2010 y 2013, en esos tres años CR7 marcó 168 goles y dio 49 asistencias en 164 partidos, una verdadera máquina goleadora.



"Cristiano es un fenómeno. Es alguien que sólo piensa en ganar y hacer más y mejor. Por lo tanto, lo que él hace no me sorprende para nada", continuó diciendo sobre Cristiano.



Y cerró: "Yo creo que, cuando Cristiano tenga 50 años, estará en casa y FIFA lo invitará para un partido de leyendas y él jugará el partido y marcará un gol. Será así".