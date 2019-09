Las revelaciones de la mujer que regalaba hamburguesas a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo contó en una entrevista para Piers Morgan en el programa Good Morning Britain, una de las historias que jamás olvidará y se trata de cuando era jugador del Sporting Lisboa y que solo tenía 12 años de edad.

CR7 confesó que cuando era un niño no tenía dinero para comer y es por ello que se iba a un McDonalds a pedir hamburguesas.

"Tenía 12 años y no tenía dinero. Además vivía con otros jugadores de mi edad de otras partes de Portugal. Recuerdo que había un McDonald's cerca de la pensión donde pedíamos las hamburguesas que sobraban y una señora llamada Edna y otras dos chicas siempre nos daban alguna", recordó CR7.

Hoy, un medio portugués, Renascença, se dio la tarea de encontrar a una de las tres chicas que eran las que le daban comida al ahora futbolista de la Juventus. Apareció un de las protagonistas y esta se llama Paula Leca, que hizo algunas revelaciones.

"Aparecían frente al restaurante y cuando sobraban hamburguesas, nuestro gerente nos daría permiso para entregarlas. Uno de los muchachos era Cristiano Ronaldo, quien quizás era el más tímido de todos", dijo la mujer que trabajaba para McDonalds.

Paula Leca reveló que esto sucedía "casi todas las noches cada semana" y que siempre se lo cuenta a familiares amigos, aunque algunos desconfían de su relato.

"Todavía me río de todo eso ahora. Ya se lo había contado a mi hijo, pero pensaba que era una mentira porque no podía imaginar que su madre le diera una hamburguesa a Cristiano Ronaldo. Mi esposo ya lo sabía, porque a veces él me iba a buscar al trabajo por la noche y también lo veía", destacó.

Por otra parte, se refirió a la invitación que hizo Cristiano Ronaldo, que trata sobre una cena en Italia, como un gesto con ellas para agradecer todo lo que hicieron por él en su infancia.

"Sobre la cena, si llega, la gente sabrá que esto no es un invento. Estaré seguro. Lo primero será agradecérselo y ya tendremos tiempo para recordar ese momento", concluyó.

La exempleada del local de comidas rápidas explicó que perdió contacto con su jefa, Edna, y sus antiguas compañeras, aunque se espera que en los próximos días las otras mujeres también salgan a la luz. CR7 desea poder reunirlas.