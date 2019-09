La reacción de Cristiano Ronaldo tras el premio The Best de Lionel Messi

Cristiano Ronaldo reaccionó inmediatamente tras la gala de los premios The Best en Milán.

El portugués desde su redes sociales envió un mensaje luego de que Lionel Messi se hiciera acreedor de su primer galardón que entraga la FIFA con el nuevo nombre.



"Paciencia y persistencia son dos características que diferencian a un profesional de un amateur. Todo lo que hoy es grande un día empezó pequeño. Tu no puedes hacer todo, pero tienes que hacer todo para poder transformar tus sueños en realidad. Procura mantener en mente que después de la noche siempre llega el amanecer", escribió Cristiano Ronaldo en Instagram.





El portugués no felicitó a Messi por ser el vencedor y decidió motivarse a él mismo de cara a la nueva temporada con la Juventus.



Cristiano Ronaldo no viajó a Milán por unas dolencias físicas que le impiden jugar este martes contra el Brescia, pero que no le privaron de mandar un mensaje después de la gala.