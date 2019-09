Higuaín se justifica luego del gol que falló en el Mundial: "Se ve más fácil de lo que era"  

Gonzalo Higuaín ha vuelto a la Juventus después de una temporada entre cesiones en el Milan y Chelsea. El delantero ahora está enfocado en hacer lo mejor para la 'Vecchia Signora'.

Te puede interesar: Neymar regresará a Barcelona para enfrentar un juicio contra el equipo culé



Con Maurizio Sarri, el atacante argentino sabe que tendrá muchas oportunidades de jugar con los de Turín y recuperar su nivel goleador.



En una entrevista con 'Sky Sports', Higuaín, habló de varios temas en los que recordó la oportunidad que desperdició en la final de 2014 frente a Alemania y también sobre Cristiano Ronaldo.





Nuevamente compañero de Cristiano: "Yo jugué con el en España. Pasaron muchos años, ahora encontré otro jugador, una persona más madura, con familia... Estoy feliz de volver a jugar con él".



La selección Argentina: "Lo di todo por la Selección, es obvio que se extraña, pero ahora disfruto desde otro lado".



La jugada errada en la final contra Alemania: "Fue una jugada inesperada, me tocó estar ahí y lamentablemente no lo pude concretar. Definí con lo primero que se me vino a la cabeza, no sé si hoy volvería a hacer los mismo".



Y se justificó: "Me agarra saliendo y de espaldas. Me la dio un defensor a 15 metros y apenas me giré tenía el arco enfrente. Se ve más fácil de lo que era".





Volver a River Plate: Me queda este año y el que viene. Yo nunca le cierro las puertas a nada. Hay un gran técnico, varios compañeros míos que les tengo un gran cariño. La gente de River siempre fue conmigo espectacular, pero bueno, ahora trato de pensar en el presente y de disfrutar acá en el calcio".



¿Se retira pronto?: "Veo muy difícil [seguir vinculado al fútbol profesional]. Tengo otros proyectos en mi cabeza. Me gustaría mucho hacer una escuela de fútbol para chicos y enseñarles lo que yo viví y sufrí por ser lo que soy. Quizá un chico triunfe en el fútbol y se acuerde de los consejos que le di. Creo que es muy valioso y no se está haciendo tanto".



Maradona: "Diego te genera eso que lo ves y te hipnotiza, no lo tuve mucho, pero disfruté muchísimo".