Cristiano Ronaldo sorprende y pone fecha a su retiro del fútbol profesional

Muchos se han preguntado esto: ¿Qué pasará cuando Cristiano Ronaldo o Messi se retiren del fútbol y cuándo será esto?

Hoy, en una entrevista para SportBible, CR7 ha dado detalles de la fecha en que podría decir adiós a las canchas.

"En los últimos años he empezado a pensar en el proceso de verme fuera del fútbol", dice el portugués sobre su futuro.

El que fue futbolista del Real Madrid y ahora de la Juventus adelanta una posible retirada del fútbol en "uno o dos años". Vaya declaraciones.

Cristiano Ronaldo tiene 34 años de edad y su contrato con la Juve termina el 30 de junio del 2022. Esa fecha también podría ser la definitiva para decir adiós.

"Todavía amo el fútbol. Me encanta entretener a los seguidores y a la gente que aman a Cristiano. No importa la edad, se trata de mentalidad. En los últimos cinco años he empezado a pensar en el proceso de verme fuera del fútbol. Entonces, ¿quién sabe qué pasará en el próximo año o dos?", confesó Ronaldo en la entrevista con SportBible.

Por otra parte, habló sobre su repercusió mundial, ya que tiene millones de seguidores en sus redes sociales, lo que confirma su condición de "marca comercial".

"No quiero imitar a nadie. Tienes que ser tú mismo todo el tiempo, pero siempre puedes recoger pequeños detalles y tomar algo de buenos ejemplos, no solo en el fútbol sino también en otros deportes: Fórmula 1, NBA, golf, UFC, lo que sea. Tener una ética de trabajo similar que ellos. Incluso los CEO de grandes compañías siempre están motivados y tienen que trabajar duro para lograr cosas buenas", concluyó.