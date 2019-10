Lionel Messi recibe desde las manos de sus hijos su sexta Bota de Oro

Lionel Messi recibió su sexta Bota de Oro en su carrera. El argentino logró ganar este premio gracias a sus 36 goles la campaña pasada con el FC Barcelona.



Dentro de la gala que hizo diario Marca, se dio una curiosa imagen y fue que desde las manos de sus hijos recibió el premio, un momento único dentro de la premiación.



Thiago y Mateo, subieron al escenario para entregarle a su padre el reconocimiento al mejor goleador de la temporada pasada, Messi los abrazó y besó luego de obtener la Bota de Oro.



Luego de eso, la 'Pulga' se sentó para hablar de todo lo que pasó la campaña anterior, Champions League, su vestimenta, su alimentación y sus hijos.





LO DIJO



La Liga de Campeones: "Obviamente la Champions es algo especial y todos los años la queremos ganar pero la Liga es lo más importante, es lo que te hace estar bien luego en Champions y en Copa. Aunque nombremos la Champions nunca olvidamos la Liga y la Copa, en el Barcelona siempre apuntamos a todo".



¿Hace trabajos manuales en casa?: "De verdad que nada, no soy de darme maña con la mano, siempre pido ayuda".



¿Duerme bien?: "Le doy mucha importancia al tema de la almohada, pero al dormir ya me puede pasar un camión por al lado que no me despierta nada".



Su forma de alimentarse: " "Le doy mucha importancia a la alimentación, a descansar. Le digo a mis hijos que hay que comer bien, les cuesta comer verdura y ese tipo de cosas. Thiago come, Mateo...".





La vestimenta: "Soy más de ir cómo en chándal o como mucho un tejano, aunque en ocasiones así haya que ir en traje".



Estricto con sus hijos: "Mejor les dejo con la duda. Generalmente el malo soy yo, el que los reta más y está más encima soy yo. A veces se lo merecen, muchas veces se lo merecen".